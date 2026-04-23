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Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

El operativo en Tamazula dejó ocho capturas más y el decomiso de armas, explosivos y municiones

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| Jesús Aviles / Infobae México
| Jesús Aviles / Infobae México

Esta mañana se anunció la detención de diez presuntos integrantes de una célula criminal, entre ellos la mano derecha y el operador financiero de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, el hermano más buscado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el poblado de La Cebadilla, en el municipio de Tamazula, Durango.

En el mismo operativo se aseguraron armas de alto poder, explosivos, cargadores y municiones, además de equipo táctico. Entre lo decomisado se encuentra una ametralladora, 10 armas largas de distintos calibres y un arma corta.

Entre los detenidos se encuentra un presunto operador financiero y logístico vinculado con la adquisición de armamento, drones y explosivos para la estructura criminal.

También fue asegurado el responsable de seguridad del grupo, señalado por su participación en enfrentamientos con organizaciones rivales en la región, entre ellas células de los Beltrán Leyva y una facción vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada.

Las autoridades informaron que la operación derivó de trabajos de inteligencia realizados en coordinación entre instancias nacionales y extranjeras.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa, donde se definirá su situación jurídica y continuará la investigación del caso.

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