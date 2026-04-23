Karely Ruiz estalla contra Poncho de Nigris y sacude el previo al Supernova Génesis 2026: “No soy esclava de nadie”

Es oficial la pelea Karely Ruiz vs Kim Shantal para el Supernova Génesis (X/ @NetflixLAT)

La creadora de contenido Karely Ruiz rompió el silencio antes de su participación en el evento Supernova Genesis y lanzó declaraciones que encendieron la polémica. Su llegada se dio tras la salida de Lupita Villalobos, quien abandonó el proyecto por un problema de salud relacionado con un hematoma subdural.

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México y contará con diversas figuras del entretenimiento digital y musical. Entre los nombres que destacan se encuentran Aarón Mercury y Mario Bautista, en una cartelera que mezcla espectáculo y deporte.

En medio de este contexto, Karely no solo habló de su preparación, sino también de los conflictos derivados de su vínculo previo con el proyecto Ring Royale, donde participó bajo acuerdos que generaron tensión con Poncho de Nigris.

Declaraciones que encendieron la controversia

Karely Ruiz aclara rumores sobre restricciones contractuales y asegura que logró solucionar diferencias con Ring Royal antes del evento. - (X: @_PonchoDeNigris)

Durante su encuentro con medios, Karely Ruiz fue directa al referirse a los rumores sobre restricciones contractuales. “No soy esclava, la verdad, de nadie”, afirmó, dejando claro que logró resolver cualquier impedimento para subir nuevamente al ring.

También señaló que existió un malentendido, aunque reconoció la existencia de un contrato previo. “Ya se solucionó con el dueño de Ring Royale”, explicó, marcando distancia de las versiones que apuntaban a un conflicto mayor con Poncho de Nigris.

Sobre su nueva pelea, la influencer admitió sentir presión por el corto tiempo de preparación. “Es un reto difícil, me dieron una semana para entrenar”, declaró, aunque aseguró que cuenta con experiencia previa tras meses de entrenamiento.

Un evento marcado por cambios y expectativas

La cartelera de Supernova Genesis debió reorganizarse tras el retiro de Villalobos, generando expectativa por el enfrentamiento Karely Ruiz vs Kim Shantal. - (Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal)

La pelea enfrentará a Karely Ruiz contra Kim Shantal, quien también reaccionó a la salida de Lupita Villalobos. La situación médica de esta última obligó a reorganizar el cartel a pocos días del evento.

Kim Shantal expresó su apoyo a Villalobos, destacando que la salud es prioridad. El cambio, sin embargo, abrió la puerta para un enfrentamiento que ahora genera expectativa entre seguidores.

Mientras tanto, Karely también recordó su derrota anterior ante Marcela Mistral, reconociendo el resultado sin polémica: “Perdí y punto”, dijo, descartando cualquier irregularidad.

Tensiones detrás del espectáculo

Las declaraciones anticipadas de Poncho de Nigris desatan críticas y cuestionamientos sobre su profesionalismo en redes sociales. (RS)

El nombre de Poncho de Nigris surgió como parte de la negociación, lo que generó especulación sobre su papel en la autorización de Karely para participar en otro evento. Sin embargo, la influencer minimizó su influencia en la decisión final.

En el entorno del espectáculo, se ha señalado que De Nigris funge como organizador y figura visible, pero no como el único responsable de acuerdos contractuales. Esto habría generado confusión sobre quién tenía la última palabra.

La polémica añade tensión a un evento que ya enfrentaba cambios de último momento. Con declaraciones directas y posturas firmes, Karely Ruiz llega al ring en medio de una narrativa que combina deporte, espectáculo y controversia.