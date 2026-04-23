Viudo a cargo de bebé de 8 meses y una suegra prófuga: ellos son los familiares de Carolina Flores, asesinada en Polanco

Carolina Flores, la joven madre de 27 años y ex reina de belleza, fue asesinada por su suegra porque se "enojó con ella" Foto: Inatagram Carolina Flores

El asesinato de Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años, dentro de un departamento en la colonia Polanco de la Ciudad de México el pasado 15 de abril, expone un caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana y activado una intensa búsqueda nacional.

La presunta responsable es su suegra, Erika María “N”, quien hasta hoy se encuentra en calidad de prófuga. El caso trasciende por la difusión de un video de seguridad que muestra la frialdad con la que ocurrió el feminicidio en el video que la muestra disparándole en cinco ocasiones y por el perfil de la principal sospechosa, una mujer que habría contendido como regidora para Ensenada, Baja California en 2016.

La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene la búsqueda activa en las 32 entidades

Las autoridades mantienen un operativo amplio para localizar a Erika María “N” e impedir que abandone el país. Se han emitido fichas de búsqueda y alertas migratorias en aeropuertos y puntos fronterizos. La mujer, de 63 años, aparece registrada como candidata a regidora en Ensenada durante 2016, lo que ha intensificado el seguimiento sobre su posible red de contactos y recursos económicos que podría emplear para mantenerse oculta.

En su Instagram la joven subió un video donde decía que no sabía por qué tenía miedo de viajar a Ciudad de México desde su natal Ensenada, Baja California, sin embargo murió a manos de su suegra, quien le dio cinco disparos Foto: Captura de pantalla Instagram Carolina Flores

La investigación, bajo el protocolo de feminicidio, señala que el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad dentro del complejo habitacional. El video, que se difundió en redes sociales y fue ampliamente compartido, documenta cómo Carolina Flores y su suegra iniciaron una discusión. La exreina de belleza decidió salir hacia otra habitación. La presunta agresora caminó detrás sin mostrar gesto alguno, ocultando el arma entre sus ropas. Ambas salieron del campo de visión de la cámara, pero el audio registró al menos seis detonaciones de arma de fuego.

El esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, ingresó a la habitación al escuchar los disparos y cuestionó a su madre. La mujer contestó: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío y ella te robó”. Esta frase ha circulado en redes como prueba del posible móvil relacionado con celos y obsesión por mantener el control sobre su hijo. El video contribuyó a que la indignación ciudadana se expandiera más allá de la Ciudad de México hasta Baja California, donde la familia Sánchez residía y tenía sus actividades económicas.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

Un día después de los hechos, Alejandro Sánchez acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar la denuncia formal. Ese mismo día notificó a la madre de Carolina, Reyna Gómez, sobre el homicidio de su hija. Alejandro sería un empresario de Ensenada que viajó a la Ciudad de México junto a Carolina y su hijo para tener mayor independencia.

Por su parte, la madre de la joven ha solicitado públicamente respeto por la memoria de Carolina y ha pedido que el video del crimen no continúe circulando. En sus propias palabras, Reyna Gómez declaró: “Lo único que quiero es que se haga justicia y que pague la persona que tiene que pagar. No entiendo yo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor.”

El perfil de Erika María y el papel público que jugó en Baja California

El nombre de Erika María “N” ha ganado notoriedad en redes y círculos políticos desde que se identificó como la autora material de los disparos. Registros oficiales la sitúan como candidata a regidora en el municipio de Ensenada en 2016. Hasta el momento no existen datos públicos recientes sobre su actividad, pero su historial político y sus posibles relaciones han motivado que la Fiscalía mantenga bajo vigilancia varias rutas posibles de fuga.

El esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, se desempeña en actividades empresariales en Baja California. Su relación con Carolina Flores se documenta desde 2021 en publicaciones hechas en plataformas sociales. Actualmente, Alejandro también es investigado como parte de la indagatoria, aunque la principal línea apunta a su madre, quien permanece prófuga.

La ex reina de belleza Carolina Flores documenta su embarazo y el nacimiento de su primer bebé. Las imágenes muestran a Flores desde las primeras etapas de su gestación, interactuando con un perro golden retriever, hasta momentos avanzados de su estado. El video culmina con la presencia de su esposo Alejandro sosteniendo al recién nacido. Ocho meses después su suegra la asesinó por la espalda en su departamento tras

Manifestaciones y exigencias de justicia; el caso retumba en Ensenada y la CDMX

La difusión del video generó la convocatoria de movilizaciones, especialmente en el CEART de Ensenada, Baja California, donde se pide a las autoridades acelerar la localización de la responsable. Reyna Gómez, la madre de Carolina, llama a la población a acompañar el reclamo por justicia y exige a Erika María que se entregue: “Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese. Sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos pidiendo justicia por mi hija.”

El caso mantiene el protocolo de feminicidio en la Ciudad de México. La autoridad señala que el análisis del video, la trayectoria de la sospechosa y los testimonios familiares son parte de la carpeta de investigación.

La suegra de Carolina habría contendido para regidora de Ensenada en 2016

Frases, datos y motivos del caso Carolina Flores

Carolina Flores Gómez , exreina de belleza de 27 años, fue asesinada a tiros el 15 de abril en Polanco; la presunta responsable es su suegra, actualmente prófuga.

El video del ataque documenta al menos seis disparos y una frase atribuida a Erika María “N” : “Tú eres mío y ella te robó”.

Las autoridades activaron búsqueda en todo el país e investigan posibles redes de apoyo político y económico de la sospechosa en Baja California.