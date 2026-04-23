Separan a subdirector de Pemex tras escándalo de los XV años millonarios en Tabasco

La salida de Marcos Torres Fuentes ocurre después de que un evento social de alto costo lo colocara en el centro de una controversia nacional y derivara en una investigación interna por parte de la empresa petrolera. (Infobae-Itzallana)

Marcos Torres Fuentes, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco y señalado padrino de los millonarios XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero, fue separado de su cargo en la paraestatal. Así lo reveló la periodista Lourdes Mendoza, del periódico El Financiero, quien informó a través de su cuenta de X que al padrino de la quinceañera ya le rescindieron el contrato en Pemex.

Según imágenes filtradas del sistema interno de Pemex, Torres Fuentes dejó de laborar en la paraestatal el 20 de abril de 2026, con fundamento en el artículo 87 del reglamento interno de la empresa.

(X-@lumendoz)

¿Por qué salió Torres Fuentes de Pemex?

Aunque Pemex no ha emitido un comunicado oficial al respecto, se cree que una investigación interna desencadenada por el escándalo de la fiesta fue el detonante de su salida. El artículo 87 del reglamento del personal de la empresa admite más de una lectura: puede tratarse de una renuncia voluntaria o de un acuerdo negociado ante la presión del caso.

Lo que detonó su exposición pública fue que imágenes del festejo lo mostraron conviviendo con los artistas contratados —entre ellos Belinda, J Balvin y Xavi— en un rol protagónico que lo identificó como uno de los principales padrinos del evento.

El vínculo entre el padrino y el padre de la quinceañera

La relación entre Torres Fuentes y Juan Carlos Guerrero, padre de la festejada, tiene raíces dentro de la misma paraestatal. Reportes señalan que ambos habrían sostenido vínculos laborales y presuntos negocios en Tabasco, incluyendo contratos millonarios de Pemex en la región que involucrarían a Guerrero. Las autoridades aún no han acreditado formalmente estos señalamientos.

El escándalo que sacudió a Pemex

La salida de Torres Fuentes se suma a las consecuencias que ya enfrenta otra trabajadora de la empresa vinculada al mismo caso. Virginia Guillén Ávalos, madre de la quinceañera y empleada sindicalizada con 30 años de antigüedad en Pemex, fue denunciada formalmente ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, tras la publicación de un reportaje en El Universal que reveló presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el proceso y dejó en manos de las instancias reguladoras cualquier decisión sobre el futuro laboral de los involucrados.

¿Habrá consecuencias legales para Galilea Montijo, Xavi y Belinda tras denuncia de Pemex a su empleada en Tabasco? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Lo que sigue

El caso continúa bajo escrutinio. Con la salida de Torres Fuentes y la denuncia activa contra Guillén Ávalos, Pemex enfrenta presión creciente para transparentar los resultados de su investigación interna. Se espera que en los próximos días haya pronunciamientos oficiales sobre el alcance de las responsabilidades en este escándalo que mezcla lujos, vínculos laborales y el patrimonio de servidores públicos.

Galilea Montijo fue la anfitriona de los XV años de Mafer, fiesta viral llevada a cabo en Villahermosa, Tabasco