México

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 22 de abril.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:48

Estado: Demorado

Vuelo: Y4712

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB186

Destino: Chicago

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB7812

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:40

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 08:45

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4152

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 10:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4246

Destino: Monterrey

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:03

Estado: Demorado

Vuelo: Y4780

Destino: Orlando

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:07

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1414

Destino: Chetumal

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:07

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:35

Estado: Demorado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:45

Estado: Demorado

Vuelo: Y4400

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 14:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1130

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 14:50

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1838

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 14:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA2547

Destino: L.Angeles

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:55

Estado: Demorado

Vuelo: LP2471

Destino: Lima

Aerolínea: LATAM Airlines

Hora: 15:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1168

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 15:10

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:02

Estado: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:10

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 18:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Temas Relacionados

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de abril: fuertes lluvias y caída de granizo en diferentes estados del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de abril: fuertes lluvias y caída de granizo en diferentes estados del país

¿Qué cargos públicos ha ocupado Luisa María Alcalde, nueva consejera jurídica de Sheinbaum?

La presidenta de México dio a conocer la oferta hecha a la dirigente de Morena para integrarse a su administración

¿Qué cargos públicos ha ocupado Luisa María Alcalde, nueva consejera jurídica de Sheinbaum?

¿Cuál será el sueldo de Luisa María Alcalde, quien estará al frente de la Consejería Jurídica de la presidenta de México?

Aunque la decisión de la dirigente Morena aún no ha sido revelada, es un hecho que Esthela Damián Peralta se separa del cargo que ocupa en la administración de Sheinbaum

¿Cuál será el sueldo de Luisa María Alcalde, quien estará al frente de la Consejería Jurídica de la presidenta de México?

Cámara de Diputados prepara reforma para castigar severamente a empresas que dañen el medio ambiente

Las sanciones contempladas en la reforma para proteger el ambiente contemplan tiempo en prisión

Cámara de Diputados prepara reforma para castigar severamente a empresas que dañen el medio ambiente

Luisa María Alcalde confirma su salida de presidencia de Morena y acepta unirse al equipo de Sheinbaum

Se prevé que la renovación de la dirigencia del partido oficialista se formalice en los próximos días

Luisa María Alcalde confirma su salida de presidencia de Morena y acepta unirse al equipo de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Desertó del Ejército y se unió a Los Zetas, sucesor de “El Lazca” se declaró culpable en EEUU

Así fue el operativo donde cayó “El Bukanas”, líder huachicolero considerado objetivo nacional

Defensa niega detención de “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán tras operativo en Sinaloa

Harfuch confirma operativo en la zona serrana de Sinaloa que domina “El Guano”, hermano del Chapo Guzmán

Revelan que investigación por muerte de “El Mencho” sigue sin avances en la FGR y golpea al turismo religioso en bastión del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fans reaccionan a la supuesta razón por la que aún no sale a la luz la colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna

Fans reaccionan a la supuesta razón por la que aún no sale a la luz la colaboración entre Kenia Os, Belinda y Danna

Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Camila Fernández regresa a las grabaciones de “Juego de Voces” tras haber sido operada de emergencia

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de abril

Gael García desata polémica por enérgica reacción hacia fan que lo grabó en un restaurante

DEPORTES

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

FIFA reforestará y plantará millones de árboles en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como legado del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 16 del Clausura 2026

Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey

César Arturo Ramos protagoniza discusión con jugador de León: fans piden que se le sancione igual que a Karen Díaz