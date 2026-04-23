¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estado de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas del 22 de abril.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:48
Estado: Demorado
Vuelo: Y4712
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB186
Destino: Chicago
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1118
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:05
Estatus: Demorado
Vuelo: VB7812
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:40
Estado: Demorado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 08:45
Estado: Cancelado
Vuelo: Y4152
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 10:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4246
Destino: Monterrey
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:03
Estado: Demorado
Vuelo: Y4780
Destino: Orlando
Aerolínea: Volaris
Hora: 11:07
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1414
Destino: Chetumal
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 11:07
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4340
Destino: Huatulco
Aerolínea: Volaris
Hora: 13:35
Estado: Demorado
Vuelo: AA390
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 13:45
Estado: Demorado
Vuelo: Y4400
Destino: Mazatlan
Aerolínea: Volaris
Hora: 14:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1130
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 14:50
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1838
Destino: Houston
Aerolínea: United Airlines
Hora: 14:50
Estado: Demorado
Vuelo: AA2547
Destino: L.Angeles
Aerolínea: American Airlines
Hora: 14:55
Estado: Demorado
Vuelo: LP2471
Destino: Lima
Aerolínea: LATAM Airlines
Hora: 15:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1168
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 15:10
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:02
Estado: Demorado
Vuelo: VB1426
Destino: Veracruz
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 17:10
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1272
Destino: S.Francisco
Aerolínea: United Airlines
Hora: 18:00
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.