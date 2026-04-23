Tren Ligero CDMX se volvió una cascada, usuarios difunden videos de filtración de lluvia en La Noria

Captan el momento en el que la lluvia se filtró en el Tren Ligero (X/ @MetroViralMx)

La noche del martes 22 de abril se registró una fuerte lluvia en el sur de la Ciudad de México, lo que generó diferentes afectaciones en el transporte público, tal como pasó en el Tren Ligero. A través de redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que la lluvia se filtró al andén, lo que generó una cascada pluvial.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generó una serie de críticas, pues actualmente se están haciendo remodelaciones en el Tren Ligero con motivo de la Copa Mundial 2026. Las obras buscan mejorar las condiciones de operación y darle mantenimiento a las estaciones.

El incidente ocurrió en la estación La Noria del servicio del Tren Ligero, de acuerdo con los usuarios que presenciaron el incidente la noche del miércoles por la fuerte lluvia que se registró en la capital.

Así fue el momento en el que se filtró la lluvia dentro del Tren Ligero CDMX

Se viralizó un video en redes sociales que mostró cómo la estación La Noria se vio afectada por la fuerte tormenta de la noche del 21 de abril, el agua se filtró por el techo e inundó en los andenes (X/ @MetroViralMx)

Videos difundidos por usuarios en redes sociales mostraron afectaciones en la estación La Noria, ubicada en la alcaldía Xochimilco. La fuerte tormenta provocó que el techo de la parada del Tren Ligero cediera ante las condiciones climáticas y se formó una especie de cascada de agua pluvial.

Múltiples goteras generaron que el andén se encharcara. En las imágenes se puede apreciar la presencia de escurrimientos constantes provenientes de techos y estructuras, lo que complicó la permanencia de los usuarios dentro de las instalaciones.

Los incidentes recientes en el Tren Ligero han reavivado la preocupación de usuarios sobre el estado de la infraestructura de transporte público en el sur de la Ciudad de México, especialmente ante la proximidad de la temporada de lluvias y la organización del Mundial 2026. Este sistema constituye un eje fundamental para la movilidad hacia zonas como Xochimilco y el Estadio Azteca, considerado uno de los principales recintos para la celebración del torneo internacional.

Tren Ligero modifica su horario

Modificarán el horario del Tren Ligero CDMX por obras (X/ @caminalex)

Tren Ligero de la Ciudad de México anunció un ajuste de horario que comenzará el 16 de abril y se mantendrá durante cuatro fines de semana para acelerar las obras de remodelación en las estaciones Tasqueña, Estadio Azteca, Huipulco y Xochimilco.

Durante este periodo, el servicio nocturno será cubierto únicamente con camiones RTP en la ruta entre Tasqueña y Xochimilco de 22:00 a 23:30 horas, lo que implica el cierre de todas las estaciones en ese tramo, informó el Tren Ligero de la Ciudad de México.

La intervención responde a la necesidad de modernizar el sistema y mejorar los estándares de seguridad y eficiencia. Como parte del proyecto, el gobierno capitalino confirmó una inversión de 150 millones de pesos y la incorporación de un nuevo sistema de regulación ferroviaria con tecnología digital y mecánica, así como la reconstrucción de la terminal Tasqueña, que desde septiembre de 2025 se encuentra en proceso de demolición y renovación.