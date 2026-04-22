Camila Fernández regresa a las grabaciones de “Juego de Voces” tras haber sido operada de emergencia

Camila Fernández se presenta con fuerza en las grabaciones de Juego de Voces 2026 y agradece el incondicional apoyo de su familia. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila Fernández causó preocupación entre sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que aparece en una camilla de hospital tras ser operada de emergencia.

La publicación alcanzó gran notoriedad entre sus seguidores el pasado 16 de abril, sobre todo por su participación en el programa Juego de Voces 2026, donde comparte créditos con su hermano, Alex Fernández.

Camila Fernández comparte en Instagram imágenes desde una camilla de hospital tras ser operada de emergencia por apendicitis. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila Fernández llegó al hospital debido a una apendicitis

De acuerdo con la publicación de la hija de Alejandro Fernández, fue internada después de haber estado junto a los integrantes de Río Roma.

“Típico un día estás en una comida con Río Roma y en esa misma noche te da apendicitis”, colocó en su primera historia; horas después, detalló en una nueva publicación que su mamá ya estaba a su lado; “Ya cuidando a mi bebé. Cirugía de apendicitis de emergencia”.

Desde entonces no se habrían revelado mayores detalles sobre la salud de la cantante, pero en un reciente encuentro con los medios de comunicación, su hermano narró lo ocurrido.

La familia Fernández vivió un momento de preocupación, pero Alex aseguró que Camila está completamente recuperada tras la cirugía. (Instagram: @camifdzoficial)

Alex Fernández habla del estado de salud de su hermana tras ser operada de emergencia

En un breve encuentro con la prensa, el también integrante de Juego de Voces compartió que su hermana pensó que se trataba de una infección en la orina al presentar los primeros síntomas, pero todo cambió cuando llegó al doctor.

“Se fue a checar y le dijeron; ‘No pues los leucocitos o algo así, este, estaban elevados’, y eso quiere decir, cuando normalmente está empezando, pues puede ser el apéndice, no sé qué. La checaron y al parecer sí era el apéndice y pues ya mejor se lo quitaron”, señaló.

Aunque Alex reconoció que la familia vivió un susto al enterarse del diagnóstico, hoy en día su hermana se encuentra súper bien: “Perfecta, perfecta”.

Alex Fernández, hermano de Camila, explicó que los primeros síntomas fueron confundidos con una infección urinaria hasta que los médicos confirmaron apendicitis aguda. (Instagram: Juego de Voces)

Camila Fernández regresa a Juego de Voces 2026

Después de las palabras de su hermano, Camila Fernández tuvo un breve encuentro con los micrófonos del programa Cuéntamelo Ya! durante las grabaciones de Juego de Voces 2026.

Pese a que la joven intérprete no quiso dar muchas declaraciones y eligió guardar sus fuerzas para el escenario, agradeció el apoyo que le brindó toda su familia durante el proceso.

“Mi mamá y mi esposo, la verdad, no manches, me rescataron. Mis tíos también, mi tío Gera, mi tía Alba estuvieron ahí, toda la operación, súper lindos. Coincidió que estaban ahí, gracias a Dios”, detalló.

Además del apapacho de su familia, Fernández agradeció el cariño que le ha mostrado el público y los mensajes que recibió de gran parte de sus seguidores: “Lo máximo, gracias por estar al pendiente. Les mando un beso. Ya hoy cumplo una semana de operada”.