Alito Moreno acusa a la 4T de proteger intereses ligados al crimen tras operativo en Chihuahua

Alejandro Moreno Cárdenas se lanzó contra Morena por pedir explicación sobre operativo de seguridad donde resultaron muertos dos agentes estadounidenses.

La presunta participación de dos agentes estadounidenses durante un operativo que llevó al desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua, mantiene los señalamientos en contra de quiénes piden explicación dentro del gobierno federal a la gobernadora María Eugenia Campos, y de quienes defienden el actuar de la mandataria y las autoridades estatales.

Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República aprobara llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal estatal César Jáuregui Moreno, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI reaccionó en redes sociales.

Alito Moreno recrimina posición de Morena

El también senador priista emitió un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la reacción de Morena ante los recientes acontecimientos en Chihuahua. Moreno Cárdenas señaló que resulta llamativo el nivel de incomodidad generado en el partido oficialista por la actual estrategia estatal para enfrentar al crimen organizado.

El senador afirmó que “cada vez que un estado decide enfrentar al crimen organizado, como hoy lo está haciendo Chihuahua, desde el poder empiezan los reclamos, las descalificaciones y las presiones”.

Sostuvo que la reacción de las autoridades federales refleja una incomodidad al ver acciones decididas contra organizaciones criminales y consideró que “combatir en serio a los criminales les resulta incómodo”, lo que, a su juicio, revela mucho sobre los intereses en juego.

Crédito: CEN del PRI

Moreno Cárdenas expresó que al tocar estructuras delictivas también se afectan intereses que crecieron bajo la permisividad y que “encontraron protección en sus alianzas con narcopolíticos”.

Exigió que el gobierno de Morena explique sus reacciones ante el combate decidido a la delincuencia y cuestionó que, en lugar de autoridad y estrategia, “lo que hemos visto estos años es complicidad disfrazada de política pública”.

El dirigente nacional del PRI acusó al gobierno federal de utilizar la soberanía como pretexto para ocultar información y justificar acuerdos con el crimen organizado.

Volvió a reiterar que ve necesaria la coordinación entre Estados Unidos y México, colaboración que conlleva a “enfrentar a los criminales con estrategia y resultados, no con opacidad”. Destacó que la incomodidad de Morena ante este tema deriva en que “el problema está en los intereses que se sienten amenazados”.

Casa Blanca lanza mensaje a Sheinbaum

Durante una entrevista en Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”.

Las declaraciones llegan luego de que la presidenta asegurara que su gobierno ha exigido una explicación que esclarezca lo sucedido con los agentes en el estado fronterizo.