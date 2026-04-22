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Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha transitado por episodios que pusieron a prueba no solo su imagen pública, sino también la fortaleza de su vida en pareja

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Nodal
Cronología de un romance escandaloso: las polémicas que ha enfrentado la relación de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Jesús Avilés

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha mantenido en el centro de la controversia desde 2024, marcada por episodios que han capturado la atención del público y de la industria musical.

Su historia no solo ha estado atravesada por el escrutinio mediático, sino que cada acontecimiento ha profundizado las tensiones familiares, las especulaciones sobre lealtad y las discusiones sobre el manejo patrimonial.

Desde el principio, la pareja ha debido enfrentar rumores sobre infidelidad, contradicciones públicas y crisis personales, mientras su entorno inmediato intentaba controlar los daños y proteger la imagen de ambos intérpretes.

Aquí se presenta la cronología de las polémicas más relevantes que han definido el desarrollo de su vínculo.

Cronología de las polémicas en la relación de Nodal y Ángela Aguilar

23 de mayo de 2024: Christian Nodal anuncia públicamente su separación de Cazzu. La noticia sorprende por la inmediatez con la que, días después, comienzan a circular rumores y fotografías que lo vinculan sentimentalmente con Ángela Aguilar. Ambos insisten en entrevistas que su relación inició tras la ruptura y que “nadie salió herido”, aunque la opinión pública cuestiona la rapidez de la transición entre una pareja y otra.

29 de mayo de 2024: Apenas seis días después de la ruptura anunciada, Nodal y Aguilar celebran una boda espiritual secreta en Roma. Cuando la ceremonia sale a la luz, la pareja justifica la decisión como un intento de formalizar su unión lejos de la presión mediática. Ángela declara en medios que su historia es “la continuación de algo que nunca terminó”, lo que aviva el debate sobre la transparencia emocional.

10 de junio de 2024: La pareja oficializa su relación en una exclusiva internacional, donde Ángela sostiene que todos los involucrados estaban informados y que no hubo traición. Las declaraciones refuerzan las sospechas del público, que percibe una superposición sentimental y muestra su escepticismo ante la narrativa de honestidad.

Ángela Aguilar Christian Nodal
Desde el principio, la pareja ha debido enfrentar rumores sobre infidelidad, contradicciones públicas y crisis personales. (Instagram)

Julio de 2024: Nodal y Ángela formalizan su matrimonio civil en Morelos, bajo estrictas medidas de privacidad. Surgen versiones sobre la existencia de un contrato prenupcial impulsado por Pepe Aguilar y una cláusula millonaria en caso de infidelidad. Paralelamente, Nodal transfiere el control de sus negocios a su padre, lo que es interpretado como un blindaje patrimonial ante posibles conflictos futuros.

31 de octubre de 2024: Ángela Aguilar declara públicamente que “ningún corazón salió roto”, pero Cazzu rompe el silencio en una entrevista y desmiente categóricamente esa versión. La artista argentina relata el dolor causado por la ruptura y asegura que desconocía la nueva relación, lo que genera una ola de solidaridad y vuelca la opinión pública a su favor.

2025: La pareja atraviesa un periodo de perfil bajo sin nuevas polémicas públicas relevantes. Se concentran en mantener la estabilidad y en la gestión de su imagen y patrimonio, aunque persisten rumores y especulaciones menores.

9 de abril de 2026: Se estrena el videoclip “Un Vals”, protagonizado por la modelo Dagna Mata, cuyo parecido con Cazzu es ampliamente comentado. La modelo denuncia irregularidades laborales, falta de pago y presiones para modificar su imagen, lo que añade un componente de denuncia laboral al escándalo y afecta emocionalmente a Ángela Aguilar.

13 de abril de 2026: Se anuncia la cancelación de la boda religiosa que la pareja planeaba realizar en Zacatecas. Aunque oficialmente se atribuye la decisión a cuestiones de seguridad, medios y público interpretan el hecho como consecuencia directa de la crisis interna y las tensiones familiares.

14 de abril de 2026: Tras la difusión de reportes sobre presuntas infidelidades múltiples de Nodal —que involucrarían a varias mujeres del ambiente artístico y social—, se informa que Ángela Aguilar abandona el domicilio conyugal en Houston para refugiarse con su familia, intensificando los rumores de separación.

17 de abril de 2026: Gustavo Adolfo Infante afirma en vivo que la pareja está separada y que Ángela “no quiere saber nada” de Nodal en ese momento. Aunque el entorno cercano niega una ruptura definitiva, el distanciamiento físico y la crisis pública hacen crecer la incertidumbre.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

¿Qué puede deparar el futuro para la pareja?

El panorama para Christian Nodal y Ángela Aguilar es incierto, marcado por el desgaste mediático y emocional tras una sucesión de escándalos de alto impacto.

Mientras voces cercanas aseguran que no existe una separación definitiva y que la pareja solo busca calma lejos de los medios, la cancelación de la boda religiosa y la ausencia de señales de reconciliación refuerzan la percepción de crisis.

Por ahora, la pareja se mantiene en el centro del debate, como un ejemplo de los retos que enfrentan las relaciones bajo el ojo constante de la cultura digital y la opinión colectiva.

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