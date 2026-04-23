Tarjeta Rosa 2026: cómo tramitar el apoyo de 6 mil pesos

Los requisitos obligatorios de la Tarjeta Rosa incluyen credencial para votar, CURP actualizado, comprobante de domicilio y actas de nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el programa Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato inicia una nueva etapa en la entrega de apoyos económicos a madres de familia.

El beneficio, que alcanza los 6 mil pesos anuales, busca fortalecer la economía de las mujeres con hijos menores de 15 años y mejorar su acceso a servicios sociales.

El trámite de la Tarjeta Rosa 2026 está dirigido exclusivamente a mujeres guanajuatenses de 25 a 45 años, con al menos un hijo menor de 15 años, que residan en alguno de los 46 municipios del estado de Guanajuato.

Para iniciar el proceso, las solicitantes deben presentar credencial de elector vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a cuatro meses y acta de nacimiento propia y de sus hijos.

Requisitos y población objetivo

La Tarjeta Rosa está orientada a mujeres madres de familia que cumplan con los requisitos básicos de documentación y residencia.

El programa busca atender a madres solteras, jefas de familia y, en general, a mujeres responsables del sustento del hogar en contextos de vulnerabilidad económica.

Proceso de registro y bancarización

El procedimiento consta de varias etapas: primero, la interesada debe descargar la aplicación, crear un usuario con su número de teléfono y correo electrónico, y completar el formulario con sus datos personales y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el registro para la Tarjeta Rosa se puede realizar de manera digital a través de la aplicación móvil oficial del programa, disponible en las tiendas de aplicaciones o en la página oficial del programa.

El procedimiento consta de varias etapas: primero, la interesada debe descargar la aplicación, crear un usuario con su número de teléfono y correo electrónico, y completar el formulario con sus datos personales y familiares.

Una vez registrado el expediente, la plataforma solicita la subida de los documentos requeridos en formato digital. El sistema valida la información y, en caso de cumplir con los criterios, la solicitante recibe una notificación para recoger su tarjeta en la sucursal bancaria designada. El trámite es gratuito y no requiere la intervención de intermediarios externos.

Durante 2026 se implementa un nuevo esquema de bancarización que permite a las beneficiarias disponer del apoyo directamente en una cuenta bancaria.

Este cambio busca mayor seguridad en la entrega de los recursos, así como facilitar el retiro y uso del dinero en cajeros automáticos y comercios.

Monto y forma de entrega del apoyo

El programa informa que el apoyo es individual y no transferible, y en caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, generalmente uno de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa otorga 6 mil pesos anuales por beneficiaria, distribuidos en dos pagos de 3 mil pesos cada uno, realizados generalmente en los meses de junio y noviembre.

El depósito de los fondos se efectúa a través de la nueva tarjeta bancaria, permitiendo a las beneficiarias acceder al dinero de manera directa y sin intermediarios.

Para retirar los fondos, las usuarias pueden acudir a cualquier cajero automático de la red bancaria asociada o utilizar la tarjeta para pagos en establecimientos.

El programa informa que el apoyo es individual y no transferible, y en caso de fallecimiento de la titular, se activa un protocolo para designar a un beneficiario sustituto, generalmente uno de los hijos.

Historia y cambios en el programa

La Tarjeta Rosa fue lanzada en 2021 como un instrumento de apoyo económico y social para mujeres en situación de vulnerabilidad en Guanajuato.

Desde su inicio, el programa ha evolucionado incorporando procesos digitales, ampliando la cobertura y adaptándose a nuevas necesidades detectadas por las autoridades estatales.

En la edición 2026, la principal novedad es la digitalización integral del trámite y la entrega del apoyo mediante bancarización. Este proceso responde a la necesidad de agilizar la atención, reducir riesgos de manejo de efectivo y ofrecer mayor autonomía a las beneficiarias.

El Gobierno de Guanajuato reporta que desde el inicio del programa, se han entregado más de 150 mil tarjetas y se han canalizado recursos adicionales para asistencia médica, jurídica y psicológica.

Servicios adicionales y asistencia

Además del apoyo económico, la Tarjeta Rosa brinda acceso a servicios de asistencia social, como asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención médica básica. Las beneficiarias pueden solicitar estos servicios a través de la misma aplicación móvil o en los módulos presenciales habilitados en cada municipio.

En caso de fallecimiento de la titular, el programa permite designar a un beneficiario sustituto para que los hijos menores de edad no queden desprotegidos. Este mecanismo busca garantizar la continuidad del apoyo y la protección social de las familias.

El Gobierno estatal mantiene canales de atención y orientación para resolver dudas sobre el registro, los requisitos y el uso de la tarjeta, priorizando la transparencia y la equidad en la asignación del recurso.