México

Sheinbaum revela detalles de su encuentro con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

En la reunión también participaron representantes regionales y de la Oficina de la ONU en México

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El encuentro entre Sheinbaum y la ONU refuerza la cooperación en materia de derechos humanos.
El encuentro entre Sheinbaum y la ONU refuerza la cooperación en materia de derechos humanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, junto a otros representantes del organismo internacional, en el que dialogaron sobre la situación de los derechos humanos en México y la posibilidad de fortalecer mecanismos de cooperación.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una agenda conjunta en esta materia.

Sheinbaum destacó que el respeto y la promoción de los derechos humanos es un objetivo común entre su gobierno y la ONU, y subrayó que se acordaron vías de colaboración para avanzar en estos temas.

El encuentro forma parte de la agenda de diálogo del gobierno federal con organismos internacionales en materia de derechos humanos.

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