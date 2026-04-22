Este fue el error de Memo Ochoa que costó la eliminación del AEL Limassol en la Copa de Chipre

El ex América falló en la semifinal frente al Pafos FC, abriendo un intenso debate en torno a su aporte a los 40 años y sobre quien debe ocupar la portería en el Copa Mundial. (REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh)

La carrera de Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026 se encuentra envuelta en un episodio que encendió las alarmas: el error cometido en la semifinal de la Copa de Chipre con el AEL Limassol.

El arquero mexicano, a sus 40 años, buscaba mantener ritmo competitivo, pero terminó siendo protagonista negativo en un partido que definía el pase a la final.

El guardameta de 40 años perdió seguridad tras dos errores clave que permitieron la derrota 3-1 y el global 5-2 frente al Pafos FC. (Instagram/ @pafos)

El fallo no sólo significó la eliminación de su club, sino que también reabrió el debate sobre su vigencia en la Selección Mexicana. La portería del Tri, siempre un tema sensible, vuelve a estar en discusión a semanas de la inauguración de la Copa del Mundo.

El error de Ochoa que cambió el partido

El encuentro frente al Pafos FC parecía encaminado a la remontada, pero un error de Ochoa lo cambió todo:

Primer aviso: un rebote mal despejado permitió el empate antes del descanso.

Error clave: al minuto 56, recibió un pase retrasado y al intentar despejar, el balón rebotó en el delantero rival Lelé , entrando directo a la portería.

Resultado final: derrota 3-1 en la vuelta, global 5-2, y eliminación del AEL Limassol.

Un fallo en la semifinal ante el Pafos FC dejó al AEL Limassol fuera de la competencia europea y puso en duda la vigencia del arquero mexicano. (X/ @aelfc_official)

Este episodio fue catalogado como uno de los errores más llamativos de la temporada. La jugada, aparentemente sencilla, terminó siendo decisiva y dejó al arquero mexicano en el “ojo del huracán”.

Repercusiones en la Selección Mexicana

El error no pasó desapercibido en México, donde la portería ha sido uno de los temas más discutidos rumbo a la Copa Mundial.

Convocatoria en duda: aunque su experiencia lo respalda, la inactividad en liga y los fallos recientes generan incertidumbre.

Competencia interna: nombres como Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo aparecen como alternativas principales.

Confianza del técnico: Javier Aguirre aún lo contemplaría en la lista preliminar, pero podría analizar nuevas opciones, incluso sorpresas como Andrés Sánchez.

Nombres como Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo surgen como alternativas para el puesto de arquero titular en el Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

La decisión final dependerá de los amistosos previos ante Ghana, Australia y Serbia, donde Ochoa deberá demostrar sí o sí que aún puede ser confiable bajo los tres palos.

Escenario rumbo al Mundial 2026

El Tri debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, y la portería será uno de los puntos medulares.

Experiencia: Ochoa apunta a su sexto Mundial .

Actualidad: su falta de minutos en Chipre y errores recientes lo pondrían en desventaja.

Decisión clave: Aguirre deberá elegir entre la jerarquía del veterano y la frescura de las nuevas generaciones.

La falta de actividad y los recientes desaciertos podrían dejar a Ochoa en desventaja ante la competencia interna por la titularidad en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la convocatoria de Ochoa parece segura, pero su titularidad está más cuestionada que nunca. La experiencia lo mantiene en la conversación, pero la realidad competitiva obliga a evaluar si debe seguir como primera opción en el Mundial 2026.