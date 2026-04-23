México

Embajador de EEUU en México afirma que el sector privado necesita “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”

La declaración se da en el arranque formal de un megaproyecto de metanol en Sinaloa

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El embajador Johnson encabezó una reunión por el 249 aniversario de la Independencia de EE. UU.
Ron Johnson resalta que la inversión privada requiere certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción para proyectos exitosos como Pacífico Mexinol. Crédito: Diego Alva/Infobae México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol en Sinaloa este 23 de abril, que este proyecto no solo acelera la integración energética y comercial de la región, sino que también refleja la confianza de ambas naciones en la cooperación bajo los gobiernos del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, según el comunicado oficial difundido por la embajada estadounidense.

Durante su intervención, Johnson subrayó que el futuro de proyectos como Pacífico Mexinol depende de que exista certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción para el sector privado.

El embajador estadounidense insistió en que “la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción. En su mensaje, destacó que si las empresas no perciben claridad en las reglas o transparencia en los procesos, “la inversión desaparece. Añadió que “la corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”.

“La inversión llega a donde es respetada, protegida y donde puede prosperar. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional. Si queremos que proyectos como este tengan éxito – si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser – la corrupción ni la extorsión deben tener cabida", declaró el embajador Johnson.

Planta de cuenta con una inversión de 3 mil 300 millones de dólares

La operación de la planta Pacífico Mexinol está prevista para 2029 y, de acuerdo con el embajador, impulsará la competitividad y autosuficiencia energética regional. EFE/ José Méndez
La operación de la planta Pacífico Mexinol está prevista para 2029 y, de acuerdo con el embajador, impulsará la competitividad y autosuficiencia energética regional. EFE/ José Méndez

La planta Pacífico Mexinol representa una inversión de 3 mil 300 millones de dólares durante su construcción y desarrollo. Se trata, de acuerdo con las declaraciones del embajador Johnson, de la instalación de metanol de ultra bajas emisiones más grande a nivel global, cuya operación está prevista para iniciar en 2029.

Este megaproyecto se inserta en la estrategia de fortalecer la seguridad energética de América del Norte, una de las prioridades señaladas por el presidente Trump.

Según Johnson, “la energía no es solo combustible; es poder, seguridad y soberanía. Cuando controlamos nuestra energía, controlamos nuestro futuro. El diplomático sostiene que inversiones como la de Mexinol convierten a la región en una zona “más autosuficiente, más competitiva y mejor preparada para el futuro.

Johnson resaltó que la relación económica entre México y Estados Unidos es la más intensa a nivel global, con un comercio bilateral que asciende a 873 mil millones de dólares al año. Esa cifra, según el embajador, “refleja la profundidad de la confianza y la cooperación que deben definir nuestra relación.

Agencias de seguridad estadounidenses operarían en un edificio de la policía de Chihuahua

La Torre Centinela de Ciudad Juárez reservaría el piso 18 para la DEA, FBI, HSI y CBP, en medio de tensiones México–Estados Unidos. (Mejorada con IA)
La Torre Centinela de Ciudad Juárez reservaría el piso 18 para la DEA, FBI, HSI y CBP, en medio de tensiones México–Estados Unidos. (Mejorada con IA)

Un piso completo en la Torre Centinela de Ciudad Juárez estaría ocupado por agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, HSI y CBP, en plena escalada de la tensión diplomática entre México y Estados Unidos, tras el episodio de la CIA en Chihuahua.

El acuerdo que permitiría operar a estas agencias se habría gestionado desde el año pasado y se encuentra en revisión por instancias federales, mientras autoridades estatales argumentan que cuentan con suficiente base legal.

La Torre Centinela —considerada como la instalación de seguridad estatal más avanzada en Chihuahua— comenzó operaciones el pasado 20 de abril con 150 empleados distribuidos en los pisos 13, 14 y 15, dedicados a inteligencia, análisis táctico y videovigilancia, según declaró Jorge Armendáriz, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El nivel 18 estaría reservado de forma permanente para personal de la DEA, FBI, HSI y CBP, de acuerdo con el director de la policía estatal, Gilberto Loya Chávez. Loya especificó que la función de estos agentes sería limitada, se enfocarían en tareas de análisis e intercambio de inteligencia, excluyendo cualquier operativo en campo.

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