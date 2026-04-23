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Gobierno de México revela plan para combatir la piratería en el Mundial 2026

El Gobierno de México anunció un plan especial para combatir la piratería de productos y transmisiones durante el Mundial 2026

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Revelan plan en contra de la piratería relacionada al Mundial 2026. (Cuartoscuro)
Revelan plan en contra de la piratería relacionada al Mundial 2026. (Cuartoscuro)

El Gobierno de México desplegó un plan integral para combatir la piratería de productos y transmisiones durante el Mundial 2026, con acciones legales y operativas inéditas en el país.

El operativo busca frenar la comercialización de mercancía apócrifa relacionada con la FIFA, proteger los derechos de propiedad industrial y controlar el mercadeo no autorizado en inmediaciones de los estadios.

El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, informó que en un reciente operativo en el Centro de la Ciudad de México se decomisaron más de 19 mil piezas de productos falsificados vinculados a marcas deportivas, la FIFA y patrocinadores oficiales.

El valor estimado de la mercancía incautada asciende a seis millones de pesos, que se suman a los 15 millones recuperados en Tepito en semanas previas.

Nieto detalló que la mercancía asegurada está bajo resguardo del IMPI y será destruida si no se acredita su origen lícito.

Gran parte de los productos en México tienen algún grado de piratería

El problema de la piratería afecta a tres de cada cuatro productos en México, de acuerdo con cifras de la ACPI y el Observatorio Nacional Ciudadano.

El 75% de los productos en México tienen algún grado menor o mayor de piratería.

Esta situación impacta de forma directa a empresas y comercios nacionales, con pérdidas de empleos en sectores como el textil, calzado y juguete.

Nieto apunta que existen 19 mercados notorios a nivel nacional por la venta de productos ilegales, entre ellos Tepito en la Ciudad de México, San Juan de Dios en Guadalajara, San Francisco del Rincón en Guanajuato y La Pulga en Monterrey.

El IMPI prepara un operativo especial para el Mundial, con inspecciones y vigilancia en un radio de tres kilómetros alrededor de estadios y fan fest, para evitar la venta de mercancía falsificada y la presencia de marcas no patrocinadoras.

Interior de un local comercial con estantes llenos de ropa, balones de fútbol colgando y un letrero de "Abierto". Varias personas examinan pilas de prendas deportivas en mesas
Autoridades inspeccionan establecimientos en Tepito, Ciudad de México, incautando mercancía deportiva presuntamente apócrifa relacionada con el Mundial 2026, como parte de la "Operación Limpieza". (Cuartoscuro)

Sobre las acciones legales, Nieto explica que desde el primero de abril se regula la figura del ambush marketing.

“Vamos a poder impedir que empresas no patrocinadoras se beneficien en las zonas cercanas a los estadios y fan zones”, dijo el funcionario.

Además, el IMPI cuenta con facultades legales para bloquear sitios de internet donde se promueva piratería o se transmitan partidos en streaming, medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IMPI da distinción a FIFA

En el contexto del plan antipiratería, el IMPI otorgó recientemente la distinción de “marca famosa” a la FIFA.

El Gobierno federal, a través del IMPI y con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina, mantiene su estrategia de vigilancia y decomiso en mercados y puntos de venta de mercancía vinculada al Mundial, mientras fortalece la capacidad de respuesta legal ante la piratería digital y física.

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