¿Puedo tomar leche si tengo hígado graso? Beneficios y riesgos

El debate sobre los lácteos y su relación con el hígado graso está hoy en el centro de las consultas clínicas y nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las dudas más comunes entre las personas que padecen hígado graso recae en la inclusión o exclusión de leche y productos lácteos dentro de la dieta diaria.

Muchas personas se preguntan si es seguro consumir leche, cuál es la opción más adecuada en caso afirmativo y qué riesgos podrían existir.

El debate sobre los lácteos y su relación con el hígado graso está hoy en el centro de las consultas clínicas y nutricionales.

Relación entre la leche y la enfermedad del hígado graso

La enfermedad del hígado graso, reconocida clínicamente como esteatosis hepática, consiste en la acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas en personas sin consumo elevado de alcohol.

La condición suele estar asociada a la resistencia a la insulina y a trastornos metabólicos. Por esta razón, los ajustes en la dieta —como la selección del tipo de lácteos— resultan cruciales para frenar e incluso revertir la progresión de la afección.

Las autoridades sanitarias estadounidenses, como National Institutes of Health (NIH), han mostrado que el consumo de productos lácteos bajos en grasa se vincula con un menor riesgo de desarrollo de hígado graso.

Por su parte, la American Liver Foundation y WebMD insisten en priorizar estos productos dentro de un esquema alimentario saludable y antiinflamatorio.

¿Puedo tomar leche si tengo hígado graso?

Muchas personas se preguntan si es seguro consumir leche y cuál es la opción más adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí, es posible consumir leche si se padece hígado graso, siempre que se opte por versiones descremadas o bajas en grasa.

Según los NIH y la American Liver Foundation, la leche descremada aporta nutrientes esenciales sin añadir grasas saturadas, lo que protege el tejido hepático y colabora en la recuperación.

La leche entera, en cambio, se desaconseja debido a su efecto nocivo sobre el metabolismo del hígado.

La decisión de incluir leche en la dieta debe consultarse siempre con el equipo médico, para ajustar la cantidad y el tipo de lácteo a las necesidades metabólicas individuales.

Beneficios de la leche descremada y baja en grasa

Los lácteos descremados son fuente de proteínas de alto valor biológico, calcio, potasio y vitamina D. Estos nutrientes contribuyen a la regeneración celular, la función muscular y el mantenimiento óseo, sin el impacto negativo de las grasas saturadas presentes en la leche entera.

Además, la presencia de vitamina D resulta especialmente beneficiosa, ya que los estudios clínicos han demostrado que su déficit agrava la severidad de la enfermedad hepática.

El aporte de potasio y calcio por medio de leche descremada se recomienda en distintas guías clínicas para ayudar al equilibrio electrolítico y metabólico del paciente hepático.

Evidencia científica y recomendaciones internacionales

El consumo habitual de leche entera o lácteos sin desgrasar está contraindicado en pacientes con hígado graso. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Un metaanálisis reciente financiado por los NIH, que incluyó a más de 51.000 personas (de las cuales cerca de 15.000 tenían diagnóstico confirmado de hígado graso), concluyó que el consumo de leche y yogur bajos en grasa se asocia con una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad.

El estudio destaca que la relación inversa es más marcada en mujeres, personas de IMC saludable y poblaciones asiáticas.

La conclusión formal del equipo científico es que los lácteos bajos en grasa no solo no aumentan el riesgo, sino que pueden ejercer un efecto protector sobre el metabolismo hepático.

Dieta y ejercicio

El consumo habitual de leche entera o lácteos sin desgrasar está contraindicado en pacientes con hígado graso.

Las grasas saturadas presentes en estos productos sobrecargan el órgano y favorecen la progresión de la enfermedad.

La American Liver Foundation y WebMD advierten que la leche entera puede agravar el daño hepático y acelerar la reducción de la función del órgano.

Antes de modificar la dieta, se recomienda consultar a un especialista para definir la cantidad y el tipo de lácteo más adecuado, considerando la situación clínica y los parámetros metabólicos de cada paciente.

Asimismo, el ejercicio regular, con rutinas aeróbicas y de fuerza, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a reducir la grasa hepática.

Los protocolos médicos recomiendan combinar dieta y actividad física para lograr el mejor resultado posible.