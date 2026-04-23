EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de abril

Prevén lluvias muy fuertes y calor extremo en varias regiones del país
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 23 de abril anticipa lluvias muy fuertes en Guerrero, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la noche y madrugada. Además, se esperan precipitaciones fuertes en el sur de Ciudad de México y Tlaxcala, así como chubascos e intervalos de lluvias en Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El reporte prevé que estas condiciones pueden generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda atender los avisos de Protección Civil y las autoridades locales.
La onda de calor continuará en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, e iniciará a partir de este día en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Durango, centro de Sinaloa, centro de Michoacán, San Luis Potosí, noroeste de Guerrero, sur de Morelos y centro de Oaxaca. Valores de 35 a 40 grados afectarán amplias zonas del norte, occidente, centro y sur, incluyendo entidades como Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Durante la madrugada, las temperaturas mínimas descenderán a -5 a 0 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
En cuanto al viento, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, con posibles tolvaneras. Otras entidades como Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán rachas de 40 a 60 km/h. En el istmo y golfo de Tehuantepec, los vientos serán de componente sur, mientras que en el centro y sureste del país se esperan rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California.
Para el jueves por la noche y la madrugada del viernes, el SMN prevé lluvias fuertes en Coahuila, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.
Las condiciones climáticas estarán influenciadas por el avance del frente frío número 46 sobre el noroeste y norte del país, una línea seca en Coahuila, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el Pacífico y Golfo de México.