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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 23 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

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06:10 hsHoy

Prevén lluvias muy fuertes y calor extremo en varias regiones del país

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 16 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 23 de abril anticipa lluvias muy fuertes en Guerrero, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la noche y madrugada. Además, se esperan precipitaciones fuertes en el sur de Ciudad de México y Tlaxcala, así como chubascos e intervalos de lluvias en Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El reporte prevé que estas condiciones pueden generar encharcamientos e inundaciones, por lo que se recomienda atender los avisos de Protección Civil y las autoridades locales.

La onda de calor continuará en regiones de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca, e iniciará a partir de este día en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Se estiman temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noroeste de Durango, centro de Sinaloa, centro de Michoacán, San Luis Potosí, noroeste de Guerrero, sur de Morelos y centro de Oaxaca. Valores de 35 a 40 grados afectarán amplias zonas del norte, occidente, centro y sur, incluyendo entidades como Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada, las temperaturas mínimas descenderán a -5 a 0 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En cuanto al viento, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, con posibles tolvaneras. Otras entidades como Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán rachas de 40 a 60 km/h. En el istmo y golfo de Tehuantepec, los vientos serán de componente sur, mientras que en el centro y sureste del país se esperan rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará 2.0 a 3.0 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Para el jueves por la noche y la madrugada del viernes, el SMN prevé lluvias fuertes en Coahuila, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Las condiciones climáticas estarán influenciadas por el avance del frente frío número 46 sobre el noroeste y norte del país, una línea seca en Coahuila, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el Pacífico y Golfo de México.

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