Cierra autopista México-Querétaro, clave para la CDMX

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informaron sobre una serie de cierres parciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cinco días consecutivos, quienes transiten por la autopista México-Querétaro deberán prever afectaciones y buscar rutas alternas.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informaron sobre una serie de cierres parciales y maniobras especiales en puntos clave del corredor, motivados por trabajos de acondicionamiento y la instalación de una estructura metálica de gran tamaño.

Para quienes dependen de esta vía para el traslado diario o el transporte de mercancías, los próximos días exigirán una planificación adicional y atención constante a los avisos oficiales.

Detalle de los cierres: kilómetro 52, dirección Ciudad de México

Desde el 22 hasta el 24 de abril, en el kilómetro 52, unos 10 kilómetros antes de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, se realizarán cierres escalonados de carriles en dirección a la Ciudad de México, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

El 22 de abril correspondió al cierre del carril de baja; el 23 de abril, al cierre del carril central; y el 24 de abril, al cierre del carril de alta.

Estas restricciones buscan facilitar los trabajos de acondicionamiento vial y preparar la zona para las maniobras especiales previstas.

La intervención de cada carril en días distintos permite mantener cierta fluidez vehicular, aunque se esperan embotellamientos y retrasos, sobre todo durante las horas pico.

Durante cinco días consecutivos, quienes transiten por la autopista México-Querétaro deberán prever afectaciones y buscar rutas alternas. (Comisaria Cuautitlán Izcalli)

Maniobras especiales y operativo carrusel

El 24 de abril, a partir de la 1:00 de la madrugada, CAPUFE ejecutará un cierre temporal desde la Plaza de Cobro Jorobas con dirección a la Ciudad de México, para instalar una estructura metálica que cruzará toda la vía.

Esta maniobra requiere suspender completamente el tránsito por un periodo, y posteriormente se implementará un operativo tipo carrusel con el objetivo de regular la velocidad y reforzar la seguridad durante la reapertura progresiva.

Durante el operativo carrusel, la circulación se mantendrá controlada mientras el personal técnico concluye las labores y verifica que la vía esté en condiciones óptimas para el flujo normal de vehículos.

Esta medida busca minimizar riesgos y prevenir incidentes en una zona de alta concentración de usuarios.

Afectaciones en el kilómetro 47: sentido Querétaro

En sentido contrario, la programación de cierres afecta el kilómetro 47, ubicado aproximadamente a 4 kilómetros después de la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección a Querétaro.

Los trabajos se desarrollarán también de 8:00 a 18:00 horas, con el siguiente calendario: 24 de abril, cierre del carril de baja; 25 de abril, cierre del carril central; y 26 de abril, cierre del carril de alta.

Estas acciones forman parte del mismo esquema de acondicionamiento y seguridad vial, con el objetivo de mejorar la infraestructura y reducir riesgos en una de las rutas más transitadas del país.

La afectación en ambos sentidos de circulación implica que los usuarios deberán estar atentos a los cambios diarios y a la señalización instalada en los puntos de obra.

Consecuencias y recomendaciones para automovilistas

La autopista México-Querétaro es un corredor esencial para el traslado de pasajeros y mercancías entre el centro y el Bajío.

Las restricciones temporales, aunque necesarias, pueden provocar retrasos de hasta 10 horas por día y generar congestiones importantes, especialmente en los horarios de mayor afluencia.

CAPUFE recomienda a las personas usuarias anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas intervenidas.

Además, sugiere considerar vías alternas para evitar contratiempos mayores y consultar regularmente los canales oficiales para conocer el estatus del tránsito en tiempo real.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y CAPUFE anuncian cierres de carriles y maniobras en la Autopista México-Querétaro del 22 al 26 de abril de 2026. (CAPUFE)

El número de atención telefónica 074 y la cuenta de X @CAPUFE están disponibles para reportar emergencias, obtener información actualizada sobre cierres y restablecimientos, y recibir orientación sobre rutas alternativas.

El flujo constante de información permite a los conductores tomar decisiones informadas y minimizar el impacto de las obras en sus trayectos.

Institucionalidad y balance de la intervención

Las autoridades, tanto federales como estatales, han reiterado su compromiso con la seguridad y modernización de la infraestructura carretera.

Agradecen la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales y subrayan que los trabajos de acondicionamiento y maniobras especiales buscan fortalecer la funcionalidad y la seguridad de la autopista en el mediano y largo plazo.

La intervención en la autopista México-Querétaro durante estos días representa un reto logístico para automovilistas particulares y para el sector transportista.

La recomendación general es planificar los desplazamientos con anticipación, mantenerse informados y extremar precauciones en las zonas de obra.

La normalidad en la circulación se prevé restablecida tras el 26 de abril, salvo que surjan imprevistos que requieran ajustes en el calendario anunciado.

Hasta entonces, la coordinación institucional y la colaboración de los usuarios serán clave para reducir las molestias y garantizar la seguridad de todos los que transitan por este importante corredor vial.