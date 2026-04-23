¡Noche de fiesta en el Puerto! Mazatlán se despide de su afición con victoria ante el bicampeón

Los Cañoneros disputaron su último partido en casa, donde vencieron a los Diablos Rojos del Toluca por un marcador de 4-3. (X: Mazatlán FC)

Este miércoles se vivió una auténtica fiesta en el Puerto de Mazatlán con el último juego del cuadro sinaloense frente a su afición antes de ceder la franquicia al Atlante, quienes se incorporarán a la Liga Mx para el Apertura 2026.

Los Cañoneros vivieron una noche mágica con fuegos artificiales, un espectacular show de drones, en un marco inmejorable para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, bicampeón del fútbol mexicano.

En la cancha, el espectáculo superó todas las expectativas: el equipo sinaloense plantó cara frente a los del Turco Mohamed y lo venció 4-3 en un duelo de ida y vuelta, donde la polémica arbitral tampoco faltó con la expulsión de Marcel Ruiz y un penal a favor de Mazatlán.

Cómo llegó Mazatlán al máximo circuito

El conjunto cañonero adquirió la franquicia de Monarcas Morelia. (Instagram: Mazatlán FC)

A mediados de 2020, Morelia se transformó en Mazatlán FC, un proyecto que se gestaba desde tres años antes con la construcción del Estadio Kraken.

El club emigró a la Perla del Pacífico e inició una nueva era en la temporada 2020-2021, dejando atrás su pasado michoacano.

Su debut en Liga MX fue en el Guardianes 2020, bajo la dirección de Juan Francisco Palencia. En su primer partido, sufrieron una goleada 1-4 ante Puebla, con el único gol cañonero obra de César “Chino” Huerta.

Sin embargo, el primer tanto en el Kraken lo firmó Fernando Aristeguieta, ante Chivas en Copa MX.

La inauguración del estadio fue una verdadera fiesta, con la Banda El Recodo animando la presentación de la camiseta oficial, marcando el arranque festivo del equipo en Sinaloa.

A lo largo de su historia, Mazatlán pasó por varios timoneles: Tomás Boy, el español Beñat San José, Gabriel Caballero, Rubén Omar Romano, Ismael Rescalvo, Víctor Manuel Vucetich, Roberto Dante Siboldi, Christian Ramírez y Sergio Bueno.

Aunque nunca accedieron a Liguilla, rozaron la gloria en dos ocasiones. En Clausura 2022, con Caballero al mando, superaron el Repechaje pero cayeron en penales ante Puebla (2-2 global), mientras que en el Apertura 2023 dirigidos por Rescalvo, avanzaron al Play-In y perdieron 2-1 frente a Santos en Torreón.