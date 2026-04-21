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El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Mazatlán termina su historia llena de tropiezos y una venta que marca el final de su corta travesía en Liga MX

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Mazatlán solo duró 6 años.
Mazatlán solo duró 6 años.

El ciclo de Mazatlán FC en la Liga MX termina este torneo tras seis años de competencia.

La franquicia, que debutó en 2020 y nunca logró superar el 30 por ciento de efectividad en sus partidos, cierra su historia con una venta y deja cifras que sellan el adiós de un proyecto que no pudo consolidarse ni en lo deportivo ni en lo institucional.

A dos partidos de su despedida, Mazatlán FC deja un saldo negativo de casi dos derrotas por cada triunfo y una diferencia de alrededor de -40 entre juegos ganados y perdidos.

El club disputó solo dos partidos de fase final en su historia, con un empate y una derrota, sin victorias, y apenas tres goles a favor contra cuatro en contra.

La efectividad nunca superó el 30 por ciento

Durante los torneos regulares, el equipo mantuvo una tendencia de resultados irregulares.

En el Clausura 2026 suma 14 partidos con apenas tres victorias, dos empates y nueve derrotas, con 16 goles a favor y 28 en contra.

En el Apertura 2023 logró seis triunfos en 17 juegos, mientras que en el Clausura 2023 solo consiguió dos victorias por 14 derrotas, recibiendo 41 goles.

La efectividad en victorias nunca rebasó el 30 por ciento, lo que lo mantuvo lejos de los puestos de liguilla.

El 45 por ciento de los partidos que jugó Mazatlán FC terminaron en derrota. La escasa presencia en fase final y la acumulación de multas por su posición en la tabla porcentual reflejan la falta de solidez del proyecto.

El histórico club ocupará la plaza de los ‘Cañoneros’ tras concretarse la operación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)
El histórico club ocupará la plaza de los ‘Cañoneros’ tras concretarse la operación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Un ciclo sin conexión ni regularidad: Atlante tomará su lugar

La franquicia, bajo la administración de Grupo Salinas, nunca logró conectar con la afición ni consolidar una plantilla competitiva.

La venta del club y la salida de sus propietarios marcan el cierre de un capítulo breve en el fútbol mexicano, aunque se mantiene abierta la plaza para que permanezca con otro equipo, especificamente el Atlante.

La combinación de bajos resultados deportivos, irregularidad y poca respuesta en las tribunas terminó por definir el destino de Mazatlán FC en la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver el último encuentro de Mazatlán como local?

El partido entre Mazatlán FC y Toluca se disputará este miércoles 21 de abril a las 19:00 horas (centro de México), con transmisión abierta por Azteca 7 para que la afición acceda sin costo.

La directiva de Mazatlán FC decidió liberar el acceso al estadio para su último partido, ofreciendo todas las localidades de manera gratuita y entregando boletos extra a los abonados, con la intención de despedirse de su afición en un recinto lleno.

Para el público en general, se estableció un límite de dos entradas por persona, sujetas a disponibilidad. Se espera una asistencia considerable para acompañar al equipo en su último partido como local en la Liga MX.

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