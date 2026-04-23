Accidente de agentes de la CIA en Chihuahua desata tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos

Las autoridades enfrentan crecientes tensiones después de la muerte de cuatro personas, mientras las versiones oficiales se modifican y se multiplican los cuestionamientos sobre la colaboración de agentes extranjeros en territorio mexicano. (Infobae-Itzallana)

Lo que comenzó como el reporte de un accidente carretero en la sierra de Chihuahua se ha convertido en uno de los episodios más delicados de la relación entre México y Estados Unidos en lo que va del año. Cuatro personas murieron el domingo pasado cuando un convoy cayó a un barranco y el vehículo explotó: dos investigadores locales y dos agentes de la CIA, confirmó The Associated Press con fuentes del gobierno estadounidense.

El problema no es solo el accidente. Es lo que vino después: días de versiones contradictorias por parte del gobierno mexicano que han generado más preguntas que respuestas.

El gobierno mexicano: de “no sabíamos nada” a “el Ejército sí participó”

La evolución del discurso oficial mexicano en apenas 72 horas ha sido llamativa:

Versión inicial: el gobierno federal dijo no tener conocimiento de ninguna operación ni de participación estadounidense.

Miércoles: la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que fuerzas federales mexicanas sí estuvieron involucradas en la operación, que tenía como objetivo destruir laboratorios de carteles en una zona remota del estado.

Horas después: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que la Secretaría de la Defensa recibió una petición de apoyo por parte de Estados Unidos, aunque matizó que “recibir una petición es diferente a participar en la planeación”.

Sheinbaum sostuvo que ella personalmente desconocía la presencia de los agentes estadounidenses y que la operación podría constituir una violación a la ley mexicana, ya que cualquier acción de ese tipo debe ser aprobada por el gobierno federal. Además, anunció que evalúa posibles sanciones contra el gobierno de Chihuahua y envió una carta al embajador de Estados Unidos exigiendo información.

“No puede haber agentes de ninguna institución del gobierno de Estados Unidos operando en campo mexicano”, declaró la mandataria.

Claudia Sheinbaum exige aclarar la presencia de agentes extranjeros tras el operativo que no fue autorizado por el protocolo bilateral. | (Crédito: Jesus Avilés/Infoba México)

Washington responde: “Deberían agradecernos”

La reacción de la Casa Blanca no tardó. La secretaria de prensa Karoline Leavitt salió al paso de los comentarios de Sheinbaum y defendió las operaciones antinarco estadounidenses en México, argumentando que benefician tanto al pueblo americano como al mexicano.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que algo de empatía de parte de Claudia Sheinbaum sería muy bien recibida, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el narcotráfico”, dijo Leavitt en Fox News.

La CIA, por su parte, declinó hacer comentarios.

El trasfondo: soberanía vs. presión antinarco

El incidente llega en un momento particularmente sensible. Durante más de un año, Sheinbaum ha defendido públicamente la soberanía nacional frente a los ofrecimientos — y presiones — de Trump para intervenir militarmente contra los cárteles en México.

El gobierno mexicano reconoce la presencia de agencias estadounidenses en el país, pero ha insistido en que no pueden participar en operaciones sobre el terreno. Lo ocurrido en Chihuahua, según los propios funcionarios mexicanos, parece haber cruzado esa línea — aunque la versión oficial sigue siendo un rompecabezas sin terminar.

La CIA, vale recordar, tiene un historial profundamente controversial en América Latina, vinculada históricamente a golpes de Estado y respaldo a dictaduras militares. Su presencia en México no es nueva, pero sí ha sido una fuente recurrente de tensión política.

Un conjunto de archivos oficiales y testimonios recientes evidencian que la interacción entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas ha sido constante, contemplando colaboración, espionaje, infiltración y transferencia tecnológica en ámbitos de seguridad e inteligencia. (Infobae-Itzallana)

Una relación que camina sobre hielo delgado

Expertos consultados por medios internacionales señalan que el episodio evidencia un aumento del involucramiento estadounidense en operaciones de seguridad en México, algo que el gobierno de Sheinbaum ha buscado mantener bajo control diplomático.

Con versiones que aún no cuadran, una investigación abierta y la tensión escalando entre Ciudad de México y Washington, este accidente en las montañas de Chihuahua podría tener consecuencias que van mucho más allá de la sierra.