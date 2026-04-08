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SRE inició investigación por presunta corrupción en embajada en Reino Unido, confirma Roberto Velasco

Las indagatorias derivan de denuncias sobre posibles irregularidades administrativas y financieras en Londres

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SRE abre investigación por presuntas irregularidades en embajada de México en Reino Unido.
SRE abre investigación por presuntas irregularidades en embajada de México en Reino Unido.

Roberto Velasco fue ratificado por el Senado de la República como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, durante sus primeras declaraciones, mencionó que ya está en curso una investigación por presuntas irregularidades en la embajada de México en Reino Unido.

El señalamiento surge a partir de las denuncias presentadas por la exembajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, aunque el caso se desarrolla en un contexto de acusaciones también en su contra.

SRE investiga denuncias de corrupción en embajada de México en Reino Unido

Tras su ratificación, Velasco informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería ya revisa posibles actos de corrupción en la representación diplomática en Londres.

Roberto Velasco
SRE investiga presuntas irregularidades en la embajada de México en Reino Unido. (especial)

Las indagatorias derivan de los reportes entregados por González-Blanco, quien documentó presuntas irregularidades administrativas y financieras durante su gestión.

La SRE ha señalado que todas las denuncias son atendidas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

Exembajadora denuncia presunta red de desvío de recursos en Londres

En su informe de entrega-recepción, la exdiplomática describió un posible esquema de desvío de recursos públicos al interior de la embajada, que incluiría la simulación de contratos y el uso indebido de fondos.

Entre los principales señalamientos destacan:

  • Pagos a una empresa de limpieza presuntamente inexistente
  • Transferencias por alrededor de 140 mil libras esterlinas (cerca de 4 millones de pesos) a cuentas personales
  • Alteración de facturas de servicios para inflar montosUso de datos bancarios de otros funcionarios para autorizar operaciones

Las acusaciones involucran a personal administrativo y a otros integrantes del Servicio Exterior Mexicano, y actualmente son materia de investigación.

González-Blanco acusa omisiones de la Cancillería en atención a denuncias

La exembajadora sostuvo que desde 2024 presentó múltiples denuncias ante la SRE y solicitó auditorías sin obtener respuesta oportuna.

Josefa González-Blanco denuncia presuntas irregularidades en la embajada de México en Reino Unido. (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Josefa González-Blanco denuncia presuntas irregularidades en la embajada de México en Reino Unido. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Incluso, afirmó que pidió audiencias con el entonces canciller sin ser recibida.

De acuerdo con su versión, la falta de medidas preventivas permitió que las presuntas irregularidades continuaran, pese a las alertas emitidas desde la propia embajada.

También enfrenta denuncias: acusan acoso laboral y deterioro interno en la embajada

El caso ocurre en un contexto en el que la propia González-Blanco enfrenta señalamientos por parte de trabajadores de la embajada en Reino Unido.

De acuerdo con testimonios y reportes periodísticos, la exfuncionaria dejó el cargo con al menos 16 denuncias por presunto acoso laboral.

Empleados y exempleados señalaron un ambiente de trabajo marcado por hostigamiento, aislamiento de personal —con prácticas conocidas internamente como “congeladora”— y jornadas laborales extensas.

El mobbing también puede ser entendido como una clase de sabotaje por parte del empleador a un/a trabajador/a en específico - crédito archivo Colprensa
Denuncian presunto acoso laboral durante la gestión de la exembajadora en Reino Unido. - crédito archivo Colprensa

Entre los elementos señalados por trabajadores se encuentran:

  • Salida de al menos 40 funcionarios durante su gestión, entre renuncias y rotaciones
  • Denuncias ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética
  • Señalamientos de maltrato verbal, presión laboral y afectaciones a la salud del personal
  • Críticas por el uso de recursos y organización de eventos frecuentes en la residencia oficial

Algunos empleados afirmaron que las denuncias fueron resueltas con recomendaciones que, según sus testimonios, no fueron acatadas.

Por su parte, González-Blanco ha sostenido que las acusaciones en su contra derivan de inconformidades relacionadas con procesos de auditoría en curso y ha defendido que su gestión se apegó a la normatividad y al fortalecimiento de la relación bilateral.

SRE afirma que todas las denuncias están bajo revisión institucional

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha indicado que tanto las denuncias presentadas por la exembajadora como aquellas en su contra han sido atendidas conforme a la ley.

El ahora exfuncionario expresó su gratitud al personal y subrayó los ejes prioritarios que marcaron su actuar
El canciller Juan Ramón de la Fuente celebró su última ceremonia como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Crédito: X/@SRE_mx

El OIC realizó auditorías y mantiene en análisis los hallazgos para determinar posibles responsabilidades administrativas.

Senado ratifica a Velasco en medio del contexto diplomático

El Senado avaló el nombramiento de Velasco con 81 votos a favor y 30 en contra. Durante su comparecencia, el nuevo canciller delineó los ejes de su política exterior, incluyendo la cooperación internacional, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de la red consular.

La mención de la investigación en Reino Unido se da en el arranque de la gestión de Velasco, en un contexto marcado por denuncias cruzadas dentro de la embajada en Londres, que ahora son objeto de revisión por parte de las instancias internas de la Cancillería.

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