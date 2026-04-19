Ronald Johnson lamenta muerte de personal de la embajada y de agentes estatales en Chihuahua

La Embajada de los Estados Unidos lamentó la pérdida del director de la AEI de Chihuahua y un agente durante un incidente el 19 de abril. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos integrantes del personal de la Embajada estadounidense, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y un agente de la misma corporación, ocurrido en un accidente este 19 de abril. El diplomático destacó su trabajo y envió condolencias a las familias de las víctimas.

Al reconocer la labor de los fallecidos, el embajador señaló que este hecho subraya los riesgos que enfrentan funcionarios de México y Estados Unidos en tareas de protección comunitaria y combate al crimen.

Ronald Johnson reiteró que esta tragedia reafirma la misión compartida entre ambos países en materia de seguridad y justicia, indicando que la cooperación binacional continuará para salvaguardar a las comunidades.

“Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y con sus seres queridos”, explicó el embajador en sus redes sociales.

Director de la AEI de Chihuahua fallece en accidente luego de un operativo

La Fiscalía de Chihuahua confirmó la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes y otros tres en accidente tras operativo contra el narco. (FGE Chihuahua)

Este 19 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó que el Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos instructores estadounidenses fallecieron en un accidente al regresar de un operativo contra laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

La dependencia detalló en comunicado que los dos oficiales de la Embajada de los Estados Unidos participaban en trabajos de entrenamiento en territorio chihuahuense, actividad que forma parte del intercambio regular entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, expresó en conferencia de prensa su pésame a las familias y destaca que Pedro Román Oseguera Cervantes dedicó su vida y compromiso a la seguridad pública en Chihuahua, dejando huella en la institución.

Información en desarrollo