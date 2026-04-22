Frente frío 46 y chorro polar provocan lluvias en 26 estados del país

Prevén fuertes lluvias con granizo con la entrada de este Frente Frío. Crédito: Cuartoscuro.

Durante este 22 y 23 de abril, el frente frío 46 y la presencia de un chorro polar modificarán el clima en gran parte de México, ocasionando lluvias, heladas y vientos fuertes en por lo menos 26 estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta combinación de sistemas atmosféricos impactará desde el noroeste y avanzará al interior del país, lo que aumentará el riesgo de inundaciones, deslaves y caída de árboles, según se informa.

El SMN anticipa que el sistema se aproximará primero al noroeste y se asociará con la corriente en chorro subtropical, lo que generará rachas de viento entre 40 a 60 kilómetros por hora y lluvias aisladas en Baja California.

Para el jueves 23 de abril, el frente frío ingresará a la región noroeste y los vientos intensos se presentarán también en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

La alerta oficial advierte sobre lluvias, algunas con descargas eléctricas y caída de granizo, con posibles encharcamientos, desbordamientos de ríos y arroyos, así como afectaciones en zonas bajas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la posible caída de anuncios y árboles por las rachas de viento.

Lluvias y heladas en al menos 26 estados

La previsión para el 22 de abril señala chubascos y lluvias fuertes en el suroeste del Estado de México, sur de Morelos, sur y suroeste de Puebla, norte, centro y este de Guerrero, centro y oeste de Oaxaca, y centro y sur de Chiapas.

También se registrarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y Michoacán.

Lluvias aisladas alcanzarán San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a las temperaturas, el SMN prevé mínimas de -5 a 0 °C con heladas para la madrugada del jueves en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

En tanto, otras regiones de Sonora, Zacatecas, Estado de México y Puebla tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C, lo que podría afectar cultivos y actividades al aire libre.

Prevén fuertes lluvias con granizo. Crédito: Cuartoscuro.

Onda de calor se mantendrá en el occidente y sur

Mientras el frente frío y las lluvias avanzan, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos, así como en el noroeste de Durango y sur de Oaxaca.

Este fenómeno podría provocar temperaturas elevadas y riesgo de incendios forestales en dichas entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población de las zonas afectadas tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición tanto al frío como al calor.