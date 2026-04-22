México

PAN respalda a la gobernadora de Chihuahua ante polémica por la muerte de agentes estadounidenses

El partido enfatiza a su vez la obligación de cualquier servidor público a presentarse ante las autoridades competentes

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Más de 600 productores bloquearon puentes internacionales y carreteras clave, deteniendo el comercio exterior y la movilidad interna
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reafirmó el respaldo total de su partido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el incidente con agentes estadounidenses. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, declaró este 21 de abril el respaldo total de su partido a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el caso donde dos agentes estadounidenses murieron en un choque acompañados de investigadores estatales.

De acuerdo con Romero, “el PAN respalda absolutamente a nuestra gobernadora Maru Campos. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos.

En su intervención, el presidente panista señaló que todo servidor público debe comparecer cuando la autoridad lo requiera y enfatiza: “Siempre estaremos en el PAN a favor de comparecer porque es un deber.

Jorge Romero critica que Morena llame a comparecer cuando políticos del partido lo han evitado

Aunque Jorge Romero apoya que Maru Campos comparezca, señala que ningún político de Morena lo ha hecho. Crédito: X/@AccionNacional

Sin embargo, Jorge Romero cuestionó la actitud de Morena en este tema, al afirmar: “¿por qué en Morena son tan vulgarmente cínicos?”. El presidente reclamó que miembros del gobierno federal han eludido comparecer en “diez mil temas”, mencionando en particular la inseguridad, el narcopacto y el derrame de petróleo en el Golfo.

Romero advierte que la solicitud de comparecencia en este caso podría revertirse en contra de quienes la promueven, y reafirma que “el PAN respalda a nuestra gobernadora Maru Campos y a todo el gran pueblo, mujeres y hombres del gran estado de Chihuahua.

Senado de México exige a Maru Campos comparecer por dos agentes de la CIA muertos luego de un operativo

El Senado mexicano busca citar a la gobernadora María Eugenia Campos para esclarecer las actividades de agentes extranjeros tras el accidente vehicular. (Archivo Infobae)
El Senado mexicano busca citar a la gobernadora María Eugenia Campos para esclarecer las actividades de agentes extranjeros tras el accidente vehicular. (Archivo Infobae)

La muerte de cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses identificados como presuntos integrantes de la CIA, durante un accidente vehicular en Chihuahua llevó al Senado a exigir cuentas a la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre la presencia y actividades de agentes extranjeros en la entidad.

El accidente ocurrió la madrugada del domingo 19 de abril, cuando un vehículo con agentes se desbarrancó en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. En el lugar murieron los dos estadounidenses y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación. Medios internacionales aseguran que los extranjeros participaban en actividades vinculadas con operativos contra narcolaboratorios en la sierra de Chihuahua.

Juan Carlos Loera de la Rosa, senador de Morena, impulsa en el Senado un punto de acuerdo para citar a la gobernadora Campos Galván y al fiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno. El objetivo es esclarecer bajo qué condiciones operaban los supuestos agentes en Chihuahua y cuál era su acreditación ante el gobierno federal. La propuesta contempla comparecencias públicas ante comisiones legislativas.

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Legisladores de Morena enfatizaron que la transparencia es vital para preservar la soberanía nacional y solicitaron información sobre protocolos diplomáticos en Chihuahua. (Especial)

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, respaldó la petición. Mier sostuvo que el Senado tiene facultad para exigir información a autoridades locales cuando está de por medio un asunto de interés nacional. Tiene argumento en la legislación mexicana, que restringe la actuación directa de agentes extranjeros y sólo permite tareas de intercambio de información o capacitación, siempre con autorización formal del gobierno federal.

Morena señaló que la transparencia en este caso es obligatoria porque “la soberanía nacional está en juego. El partido busca definir si se cumplieron los protocolos diplomáticos y cuál fue el nivel de coordinación entre autoridades estatales, federales y actores estadounidenses.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió que el episodio podría derivar en una crisis bilateral. Sostuvo que Morena intenta deslindar al gobierno federal y responsabilizar únicamente a la administración estatal.

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