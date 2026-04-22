¿Fría o caliente? a qué temperatura es mejor tomar agua al despertar y qué beneficios aporta a la salud

El hábito de tomar agua al despertar facilita la hidratación y contribuye al bienestar general desde las primeras horas del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de tomar agua al despertar es común entre quienes buscan mejorar su salud y bienestar. Sin embargo, existe debate sobre si es mejor consumirla fría, tibia o a temperatura ambiente.

Especialistas en nutrición y medicina analizan cómo la temperatura del agua influye en la hidratación, el sistema digestivo y la respuesta del organismo al iniciar el día.

Con base en evidencia científica, la elección puede marcar una diferencia en la forma en que el cuerpo procesa y aprovecha este primer vaso de agua.

La temperatura del agua al despertar puede tener un impacto mayor en el organismo del que solemos pensar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la temperatura ideal para tomar agua al despertar y los beneficios que aporta a la salud

Al despertar, especialistas en salud y nutrición suelen recomendar tomar agua a temperatura ambiente o ligeramente tibia, en lugar de fría.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, esta práctica se asocia con los siguientes beneficios:

Mejor absorción y menor impacto gástrico: El agua a temperatura ambiente o tibia facilita la absorción por el organismo y evita el choque térmico en el estómago, lo que puede causar molestias digestivas, sobre todo en personas sensibles.

Estimulación del sistema digestivo: Tomar agua tibia al empezar el día ayuda a activar el metabolismo y favorece el tránsito intestinal, lo que puede prevenir el estreñimiento.

Rehidratación efectiva: Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos a través de la respiración y el sudor. El agua a temperatura ambiente se absorbe más rápido y ayuda a restablecer el equilibrio hídrico de manera eficiente.

Mejor tolerancia para la garganta: En personas con irritación o molestias en la garganta, el agua tibia suele ser más suave y menos irritante que el agua fría.

El agua fría, por su parte, no es dañina para la mayoría de las personas sanas, pero puede causar molestias en quienes sufren de sensibilidad dental, migrañas o problemas digestivos.

En resumen, al despertar, el agua a temperatura ambiente o tibia es la opción más recomendada para una hidratación rápida y cómoda, y para apoyar la función digestiva desde las primeras horas del día.

Cuánta agua tomar al despertar para brindar beneficios a la salud

Especialistas en salud recomiendan tomar entre 200 y 300 mililitros de agua al despertar, equivalente a un vaso mediano.

Esta cantidad ayuda a rehidratar el organismo después de varias horas de ayuno nocturno, favorece la activación del metabolismo y estimula el tránsito intestinal.

Beber este primer vaso de agua contribuye a compensar la pérdida de líquidos ocurrida durante la noche por la respiración y el sudor, y prepara al cuerpo para las actividades del día.

No es necesario exceder esta cantidad al despertar; los beneficios se obtienen manteniendo una hidratación constante a lo largo de la jornada, sumando entre 1.5 y 2 litros diarios según las necesidades individuales, el clima y el nivel de actividad física.

La clave está en iniciar el día con este hábito y continuar bebiendo agua regularmente para mantener el equilibrio hídrico y apoyar las funciones vitales del organismo.