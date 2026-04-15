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Alicia Bárcena afirma que México apuesta por la autosuficiencia energética con responsabilidad ambiental

La titular de Semarnat participó en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar

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Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo que México apuesta por la autosuficiencia energética con un compromiso de responsabilidad ambiental y justicia social, en un momento donde el país busca demostrar que es posible crecer, industrializarse y proteger el planeta de manera simultánea.

En la inauguración de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, Bárcena subrayó que el gobierno federal impulsa una transición energética alineada con objetivos de desarrollo sostenible y protección ambiental.

México genera 139 mil toneladas de residuos cada día. Esta cifra sustenta el interés de la administración federal por modelos como la economía circular y la manufactura verde. Bárcena afirmó que el país no solo ensambla sino que diseña, patenta y fabrica tecnología, como el autobús eléctrico Taruk y el automóvil eléctrico Olinia, proyectos hechos con ingeniería y talento nacional.

México impulsa transición energética con responsabilidad ambiental

Alicia Bárcena aseguró que la transición energética requiere una visión de largo plazo para mantener al planeta por debajo de 1.5 grados centígrados, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de París. Para lograrlo, la funcionaria sostuvo que es clave la coordinación entre dependencias y la certeza jurídica para todos los actores involucrados.

Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)

La titular de Semarnat enfatizó que la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC 3.0) marca una ruta concreta hacia 2035, alineando las trayectorias de transición energética con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico y otros instrumentos de planeación sectorial.

Bárcena destacó: “No tenemos que elegir entre soberanía energética, innovación y responsabilidad ambiental; tenemos que diseñar sinergias entre estas dimensiones”.

Reforma energética y fortalecimiento institucional

La secretaria calificó como “audaz” la labor de la Secretaría de Energía para fortalecer el marco normativo del sector, a partir de la reforma energética de febrero de 2025. Este cambio, sostiene, brinda una visión de largo plazo, mejora la coordinación y da mayor certeza institucional. Bárcena señaló que la reforma es uno de los pilares para avanzar con orden en la transición energética.

Desde la perspectiva oficial, la política energética nacional se basa en:

  • Incentivos claros para la inversión.
  • Certeza jurídica para los participantes.
  • Coordinación entre el sector ambiental y energético.

Estos elementos, afirmó la funcionaria, son imprescindibles para garantizar justicia social y responsabilidad ambiental.

Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, asistió a la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar. (Foto: X/@aliciabarcena)

Innovación y talento mexicano en la transición energética

Bárcena aseguró que la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar es una muestra del talento nacional. Expusó que el proyecto Taruk, primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México, es resultado de la colaboración entre la UNAM, el IPN y empresas mexicanas, sin depender de licencias extranjeras. Además, destacó los avances del automóvil eléctrico Olinia, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con participación de universidades y centros públicos de investigación.

La secretaria de Medio Ambiente refrendó el compromiso de la Semarnat con modelos de transición energética responsables, ordenados y orientados a la justicia social.

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