Gobierno de Guerrero llama a municipios a fortalecer la prevención de incendios forestales

El gobierno estatal señaló que la advertencia fue emitida para los 85 municipios. Crédito: X - @GuerreroComSoc

El gobierno de Guerrero emitió un llamado a los 85 municipios que lo integran para que refuercen los protocolos de prevención y combate de incendios forestales ante el inicio de la etapa más crítica de la temporada, con el fin de proteger la vida y la integridad de la población, así como resguardar infraestructura y recursos productivos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), bajo la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pidió a las autoridades municipales intensificar la vigilancia y el control en las zonas rurales y urbanas, según un comunicado oficial emitido por el gobierno estatal.

La dependencia solicitó a los ayuntamientos reforzar la verificación de medidas de seguridad en terrenos donde se realicen quemas agropecuarias.

El secretario de la SGIRPC, Roberto Arroyo Matus, destacó que la colaboración de los gobiernos municipales es indispensable para evitar daños a la población y al medio ambiente. A través de un oficio, la Secretaría pidió priorizar la vigilancia sobre las superficies donde particulares planean quemas controladas y quemas prescritas, exigiendo que los terrenos se dividan en unidades menores y que se establezcan barreras artificiales como brechas cortafuego o líneas negras.

Municipios deben extremar protocolos y vigilar quemas agrícolas

El gobierno estatal recordó que la Ley 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 obligan a los municipios a supervisar el uso responsable del fuego en actividades agropecuarias.

La dependencia pidió garantizar que los terrenos a quemar sean delimitados, así como asignar prioridades de quema para reducir riesgos de propagación.

El documento oficial enfatizó que los municipios deben mantener vigilancia constante en las áreas programadas para estos procedimientos.

Además, la SGIRPC recomendó a los ayuntamientos lanzar campañas informativas a través de medios locales para difundir recomendaciones de prevención en zonas forestales y urbanas.

También recordó la existencia de sanciones legales para quienes provoquen incendios, de acuerdo con la normatividad vigente.

Declaraciones retomadas en el comunicado oficial afirman que Arroyo Matus reiteró que la colaboración con los municipios es fundamental para salvaguardar la vida, la salud y los bienes de la población.

Trabajadores realizando una brecha cortafuego. Crédito: Conafor

El llamado gubernamental se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

Las autoridades de Guerrero concluyeron que mantendrán el compromiso de fortalecer la prevención y el combate de incendios en trabajo conjunto con los municipios.

Guerrero, entre las entidades más afectadas por los incendios

De acuerdo con reportes previos de este medio, basados en datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Guerrero se ubicó como el estado con mayor superficie dañada por incendios forestales en el país, con 2 mil 677 hectáreas afectadas hasta el corte del 2 de abril de 2026.

La entidad superó a Michoacán, Jalisco y Oaxaca en el registro de áreas impactadas por el fuego durante la actual temporada.

Guerrero es la entidad con mayor afectación.

Las condiciones de altas temperaturas, baja humedad y cielos despejados han elevado el riesgo en la región, mientras las autoridades estatales y municipales mantienen la alerta y refuerzan las acciones de prevención.

A nivel nacional, las autoridades reportaron más de 2 mil 300 incendios forestales que dañaron 115 mil hectáreas en lo que va del año.