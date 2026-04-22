México

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

El actor enfrenta múltiples retos económicos y médicos mientras familiares, amigos y colegas suman esfuerzos a través de iniciativas solidarias y mensajes de aliento

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Primer plano de José Ángel Bichir con cabello oscuro rizado, barba incipiente y un ligero hinchazón en la mejilla, vistiendo una camisa gris melange
La rifa de joyas organizada por familiares y amigos busca recaudar fondos para las costosas cirugías de José Ángel Bichir (José Ángel Bichir / Instagram)

La organización de una rifa de joyas busca cubrir los gastos inmediatos de cirugía y recuperación de José Ángel Bichir, actor mexicano que resultó gravemente herido tras caer de un tercer piso. El entorno del intérprete recurre a esta iniciativa para reunir recursos frente a la urgencia médica y la falta de respaldo económico.

Familiares y amigos impulsan la rifa de joyas porque el accidente dejó a José Ángel Bichir con lesiones complejas y la necesidad de cirugías costosas. Ante la ausencia de seguro médico y la imposibilidad de cubrir los gastos por sí mismos, recurren a la solidaridad del público y la comunidad artística como opción viable para obtener el apoyo requerido.

El accidente se registró este 13 de marzo en la Ciudad de México, cuando el actor, hijo del también histrión Odiseo Bichir, cayó desde el tercer piso de su vivienda a causa de una crisis emocional. Su familia ha subrayado que no fue una decisión consciente, sino un momento difícil vinculado a su salud mental.

Paramédicos lo hallaron inconsciente en un edificio de Narvarte Poniente y diagnosticaron fractura facial, traumatismo abdominal, daño en la nariz y pérdida de piezas dentales.

El actor mexicano sufrió graves lesiones tras caer de un tercer piso en la Ciudad de México durante una crisis emocional
El actor mexicano sufrió graves lesiones tras caer de un tercer piso en la Ciudad de México durante una crisis emocional

Tras recibir atención de emergencia en el Hospital Rubén Leñero, el actor fue dado de alta días después. Sin embargo, el mayor desafío persiste: enfrenta secuelas físicas serias que exigen cirugías reconstructivas, principalmente en el rostro y la nariz.

Estos procedimientos requieren recursos que la familia no puede costear, debido a la carencia de seguro médico y a la inestabilidad laboral del actor.

La madre del intérprete, Patricia Pascal, describió la supervivencia de su hijo como “un milagro”, ya que cables eléctricos amortiguaron el impacto. La recuperación de Bichir sigue bajo observación médica y el caso permanece bajo investigación de las autoridades. La familia ha solicitado respeto a la privacidad del actor y comprensión ante la dura etapa emocional y física.

Cómo será la rifa de joyas para ayudar a José Ángel Bichir

La familia del actor y personas de su círculo cercano, entre ellas Luz Edith Rojas, actriz y ex pareja de Bichir, promueven la organización de la rifa. Rojas expresó públicamente su intención de participar comprando boletos, reflejando la disposición de amigos y colegas para apoyar en esta emergencia.

La recuperación de José Ángel Bichir exige múltiples cirugías reconstructivas, principalmente en el rostro y la nariz, y un intenso proceso de rehabilitación (Instagram)
La recuperación de José Ángel Bichir exige múltiples cirugías reconstructivas, principalmente en el rostro y la nariz, y un intenso proceso de rehabilitación (Instagram)

El objetivo de la rifa es reunir el monto necesario para cubrir las cirugías, tratamientos de rehabilitación y otros gastos médicos asociados a las lesiones de Bichir. Esta dinámica ofrece al público una oportunidad concreta de contribuir, fortaleciendo la red de apoyo y la solidaridad dentro del medio artístico nacional.

“Claro que quisiera ayudarlo… sé que están haciendo rifas de joyas”, compartió Luz Edith en un encuentro con la revista TVyNovelas.

Ya compré un par de boletos… y estoy tratando de localizar a su mamá para poder comprar más. Ellos saben que lo quiero mucho… y quiero mucho a la familia. Si puedo ayudar en algo, ya sea emocional o económicamente, aquí voy a estar”, dijo Luz Edith, quien es hija del fallecido actor Alberto Rojas ‘El Caballo’.

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