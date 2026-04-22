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Maxine Woodside afirma que Lucero ya tiene novio a casi tres años de terminar con Michel Kuri: “Está feliz”

Casi tres años después de anunciar una “pausa” en su romance con el empresario, Lucero estaría viviendo una nueva etapa

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La periodista Maxine Woodside reveló que Lucero tendría una nueva pareja tras casi tres años de su ruptura con Michel Kuri (Ocesa: José Jorge Carreón)
La periodista Maxine Woodside reveló que Lucero tendría una nueva pareja tras casi tres años de su ruptura con Michel Kuri (Ocesa: José Jorge Carreón)

Un nuevo rumor sacude la vida personal de Lucero, quien, a casi tres años de haber concluido su relación con Michel Kuri, estaría estrenando una etapa amorosa. La noticia ganó relevancia después de que la periodista Maxine Woodside asegurara que la cantante ya tiene pareja.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de una reconciliación entre Lucero y Michel Kuri, Maxine Woodside respondió de manera enfática que la intérprete ya sostiene una relación sentimental. Aunque la identidad del supuesto nuevo novio no ha sido revelada ni confirmada por la propia Lucero, la comunicadora remarcó que la artista atraviesa un buen momento personal.

La ruptura de Lucero y Michel Kuri: antecedentes y contexto

La relación sentimental entre Lucero y Michel Kuri comenzó en 2012, luego de que una amiga en común los presentara en un encuentro casual. Kuri, empresario de origen libanés y miembro de la familia Slim, mantuvo un noviazgo discreto con Lucero durante casi 11 años.

Lucero y Michel Kuri finalizaron su relación en julio de 2023 argumentando agendas incompatibles pero manteniendo una separación sin conflictos (@michel_kuri_s / Instagram)
Lucero y Michel Kuri finalizaron su relación en julio de 2023 argumentando agendas incompatibles pero manteniendo una separación sin conflictos (@michel_kuri_s / Instagram)

Ambos optaron por manejar su vínculo lejos del escrutinio mediático, compartiendo viajes y momentos con sus familias, pero limitando al mínimo sus apariciones públicas.

A lo largo de su historia, Lucero declaró en varias entrevistas que su relación con Kuri se basaba en la libertad, la admiración y el respeto mutuos. Ninguno de los dos consideraba necesario casarse o vivir juntos, convencidos de que el compromiso verdadero no dependía de un papel.

En julio de 2023, la pareja anunció la “pausa” en su relación, argumentando que sus ocupadas agendas y la falta de tiempo complicaban la convivencia diaria. Lucero enfatizó que la separación se dio sin conflictos ni disputas, manteniéndose en buenos términos y priorizando su desarrollo profesional.

Qué dijo Maxine Woodside sobre el nuevo novio de Lucero

Durante una emisión reciente de su porgrama ‘Todo para la mujer’, Maxine Woodside fue cuestionada sobre los rumores de una posible reconciliación entre Lucero y su exesposo Manuel Mijares.

La identidad del supuesto nuevo novio de Lucero permanece en el anonimato, lo que ha incrementado el interés en los medios de espectáculos (Ocesa: José Jorge Carreón)
La identidad del supuesto nuevo novio de Lucero permanece en el anonimato, lo que ha incrementado el interés en los medios de espectáculos (Ocesa: José Jorge Carreón)

De manera categórica, la periodista respondió: “Claro”, al preguntarle si Lucero tiene pareja. Añadió al ser cuestionada por la identidad del sujeto: “Ay no sé, no ando de detective, pero sé que anda con alguien y está feliz”, insistiendo en este aspecto ante sus colegas.

En el mismo intercambio, Woodside descartó cualquier regreso entre Lucero y Manuel Mijares, remarcando que ambos han seguido caminos distintos: “Ay no, ya no van a regresar, cada quien tiene su pareja y están felices los dos”, dijo.

También añadio que Michel Kuri fue visto con otra persona, mientras resaltó que Lucero se encuentra en excelente forma.

“Ay no (no regresó con Kuri), qué bueno, el Kuri está del tamaño de la mesa, qué bárbaro, nada más lo dejó Lucero y engordó. Lo acabo de ver con una chava. Lucero está guapísima, guapísima con un cuerpazo, es preciosa”.

Lucero Michel Kuri
Michel Kuri, empresario de la familia Slim, mantuvo un perfil bajo durante su largo noviazgo de 11 años con Lucero (Foto: Archivo)

En síntesis, las afirmaciones de Maxine Woodside incluyeron:

  • La seguridad de que Lucero ya tiene un nuevo novio.
  • La inexistencia de información pública sobre la identidad del acompañante.
  • La insistencia en que la cantante pasa por un buen momento personal.
  • La negación de una eventual reconciliación con sus exparejas.

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