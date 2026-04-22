México

Juan Osorio deja entrever que Pablo Lyle está por salir de la cárcel tras cuatro años: “Va a dar una gran sorpresa”

Mientras la familia del actor mexicano prefiere el silencio, las opiniones de Juan Osorio reavivaron la conversación sobre su futuro fuera de la prisión en Florida

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Un collage muestra el rostro de Pablo Lyle de perfil a la izquierda, y en un círculo superpuesto a la derecha, el rostro sonriente de Juan Osorio
Pablo Lyle y el productor Juan Osorio, quien promete su retorno a la televisión tras su condena. (EFE: José A. Iglesias / RS)

La posible salida de la cárcel de Pablo Lyle vuelve a estar en el centro de la atención pública, luego de que Juan Osorio, productor de telenovelas, sugiriera que el actor mexicano podría quedar en libertad en los próximos meses.

Lyle lleva ya cuatro años privado de libertad tras ser declarado culpable por homicidio involuntario en Miami, Florida, un hecho que ha recibido amplio seguimiento en los medios de comunicación.

Juan Osorio ha señalado que Lyle podría recibir buenas noticias debido a su buen comportamiento durante el tiempo que ha estado en prisión.

Si bien hasta ahora no existe confirmación oficial de autoridades judiciales estadounidenses sobre una excarcelación próxima, las palabras de Osorio, quien mantiene relación cercana con allegados a Lyle, han motivado la expectativa sobre la posibilidad de que el actor salga antes de cumplir la totalidad de su condena.

Juan Osorio, productor de telenovelas, afirma que el buen comportamiento de Pablo Lyle podría acelerar su liberación antes de cumplir la condena completa (IG: juanosorio.oficial)
Juan Osorio, productor de telenovelas, afirma que el buen comportamiento de Pablo Lyle podría acelerar su liberación antes de cumplir la condena completa (IG: juanosorio.oficial)

El caso de Pablo Lyle y los cuatro años en prisión

Pablo Lyle fue sentenciado en 2022 a cinco años de prisión y ocho años bajo libertad condicional, medidas impuestas tras el fallecimiento de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, a raíz de un incidente vial ocurrido en marzo de 2019.

Durante una discusión de tránsito en Miami, el actor mexicano dio un golpe a Hernández y, tras caer al suelo, este sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte días después.

Desde entonces, Lyle permanece recluido en diferentes cárceles de Florida. Actualmente cumple su condena en Everglades Correctional Institution, un centro de seguridad media al que fue trasladado en junio de 2025.

Personas cercanas han explicado que, si se mantiene el buen comportamiento y se aplican los beneficios previstos en el sistema penitenciario, el actor podría quedar en libertad a finales de 2026 por una reducción legal de su sentencia.

El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado en 2023 a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional por homicidio involuntario en Florida (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool, archivo)
El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado en 2023 a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional por homicidio involuntario en Florida (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool, archivo)

La condena incluye, además, el cumplimiento de 100 horas de servicio comunitario y la obligación de tomar cursos de control de ira, requisitos que serán supervisados durante su periodo de libertad condicional.

Expectativa tras las declaraciones de Juan Osorio

Las afirmaciones de Juan Osorio sobre la posible liberación de Pablo Lyle incrementaron la atención mediática y renovaron el interés del público. El productor describió su perspectiva:

“Yo espero que este año esté con su libertad Pablo. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa. Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía (…) Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, dijo el productor de Televisa.

La sentencia de Lyle incluye el requisito de cumplir 100 horas de servicio comunitario y cursos de control de ira durante su libertad condicional (EFE/Giorgio Viera)
La sentencia de Lyle incluye el requisito de cumplir 100 horas de servicio comunitario y cursos de control de ira durante su libertad condicional (EFE/Giorgio Viera)

Frente al rumor sobre la excarcelación anticipada, la familia de Lyle ha optado por mantener bajo perfil sobre los detalles legales.

A pesar de la discreción, la industria del espectáculo y los seguidores del actor permanecen atentos a cualquier novedad sobre su situación.

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