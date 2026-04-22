José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero” (IG/ @alvaritomorales)

José Ramón Fernández se convirtió en uno de los altos referentes del periodismo deportivo, su carrera de más de cinco décadas en la televisión lo mantiene como una de las grandes figuras críticas y polémicas. Recientemente, en una dinámica, Joserra menospreció el trabajo de Álvaro Morales, lo que generó reacciones inmediatas.

En respuesta, José Ramón Fernández publicó un mensaje directo en redes sociales para poner fin a las especulaciones sobre una supuesta enemistad y defender a su colega ante la ola de descalificaciones.

José Ramón Fernández aclaró públicamente que mantiene una relación cordial y de respeto con Álvaro Morales. Afirmó que, si bien en espacios de debate suelen intercambiar provocaciones y bromas, la base de su relación es la amistad y la profesionalidad.

¿Por qué José Ramón “menospreció” a Álvaro Morales?

José Ramón Fernández reapareció en una mesa de debate junto a Álvaro Morales. (Captura de pantalla, ESPN)

El origen de la controversia se originó por una dinámica de preferencias llevada a cabo durante una aparición de Joserra en Récord. Al tener que elegir entre Christian Martinoli y Álvaro Morales, optó enseguida por el narrador de TV Azteca y, entre risas, soltó la frase: “Álvaro Morales no es nadie”. El tono humorístico del comentario no evitó que se viralizara y fuera utilizado por detractores para restar mérito al trabajo de Morales.

Frente a la propagación del malentendido en plataformas digitales, José Ramón recurrió a su cuenta oficial de X (antes Twitter) para aclarar el motivo real de sus palabras. Explicó que las bromas y la polémica forman parte de una dinámica recreativa entre ambos, y dejó claro que la confrontación pública es un recurso de su estilo para dar vitalidad a los debates deportivos.

“Con Álvaro Morales me llevo muy bien, para los que lo dudan, nos gusta molestarnos y armar polémica sobre los equipos de nuestra preferencia y constantemente nos hacemos bromas. Sepan que lo estimo y es un buen compañero y amigo”, publicó.

José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

Así, el propio Fernández se encargó de desmentir cualquier versión de conflicto y reivindicó el valor de la rivalidad lúdica como parte del entretenimiento en el medio deportivo.

José Ramón Fernández reveló que Álvaro Morales casi fue despedido de ESPN durante Qatar 2022

José Ramón Fernández reveló que Álvaro Morales estuvo cerca de despedido de ESPN durante la cobertura del Mundial de Qatar 2022, debido a su actitud polémica hacia Lionel Messi y constantes declaraciones controvertidas contra el futbolista argentino, según lo relató el propio José Ramón en el programa de YouTube Así de boolas, conducido por Juan Pablo Fernández.

De acuerdo con la versión compartida por José Ramón Fernández, la tensión aumentó cuando Morales, apodado “el Brujo”, llamó a Messi “Mesecito” para desprestigiar su nombre. Fernández detalló que Óscar Ruggeri encaró a Morales en el set que compartían las señales de ESPN México y ESPN Argentina, casi llegando a la confrontación física.

La situación fue considerada grave dentro de ESPN, y, según Fernández, la dirección de la cadena analizó seriamente terminar la relación laboral con Morales. La escena ocurrió mientras ambos equipos de producción —tanto de México como de Argentina— trabajaban juntos en la cobertura mundialista.