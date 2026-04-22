Lupita Villalobos habla por primera vez sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y su diagnóstico médico: “Se me vino el mundo abajo”

La integrante de Las Alucines narró su experiencia post-decisión oficial en Supernova Génesis 2026. (RS)

La salida de Lupita Villalobos de Supernova: Génesis 2026 redefinió la pelea estelar programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, luego de que la boxeadora recibió un diagnóstico médico de hematoma subdural que le impide competir.

Después de que la decisión se hizo oficial, la integrante de “Las Alucines” narró su experiencia desde el hospital a través de un video publicado en su cuenta de Instagram:

“Me encuentro todavía hospitalizada. Hoy es martes, creo 21 de abril, y estoy aquí desde el, desde el viernes 17 de abril, que ingresé al hospital por un dolor de cabeza súper duro. Ese dolor de cabeza me producía sordera, me producía mareo, vómito, no veía bien, se me iba la vista”, dijo la boxeadora en su mensaje.

Desde el hospital, Lupita Villalobos habla por primera vez de su salida de Supernova Génesis 2026.

El diagnóstico médico y la decisión de Supernova

Tanto el Consejo Mundial de Boxeo como la Comisión de Box de la Ciudad de México confirmaron que a Lupita Villalobos se le detectó un hematoma subdural. Las instituciones informaron que, en cumplimiento de los lineamientos médicos, se le retiró la autorización para pelear.

Por su parte, la creadora de contenido detalló en su video: “Me diagnostican con un hematoma subdural. Este hematoma, chamacos, es como un derrame que está entre el cerebro y el cráneo, por así decirlo. Esto hace que exista presión”.

Respecto a sus sentimientos personales, añadió que la noticia la devastó: “Tengo meses preparándome. Entonces, que de repente me dicen: ‘Pues no, no, no vas a poder pelear’. No manches, se me vino el mundo abajo, pero logré entender, obvio, que la salud es primero”.

Lupita Villalobos informó desde el hospital sobre el diagnóstico médico que la deja fuera de Supernova Génesis 2026. (X/ @supernovaboxing)

El impacto en la pelea estelar y la búsqueda de reemplazo

La salida de la boxeadora reconfiguró la pelea estelar, por lo que Poncho de Nigris, conductor y promotor de Ring Royale, celebró en redes sociales la posible incorporación de Karely Ruiz como nueva contrincante de Kim Shantal.

“Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo Karely. A salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”, publicó en X.

En medio de los dimes y diretes, Villalobos expresó su sentir al enterarse del retiro: “Cuando me dan esta noticia, dentro de las primeras personas a las que se lo quise comunicar estaba Kim Shantal. Fue una de las primeras que quise que supiera esto porque yo no quería que se enterara por, por redes, ni por un comunicado, ni por periódico, ni por prensa. Quería que se enterara por mí”.

Villalobos compartió en redes sociales que su salud es prioridad y espera poder asistir al evento como invitada. (RS)

Rehabilitación y agradecimientos de Villalobos

La influencer enfatizó en su mensaje la importancia de atender las indicaciones médicas y renunciar a su paso en Supernova Génesis 2026: “Lo que queda de mí sí es, pues cuidarme, hacer caso a todas las indicaciones, estar en mi rehabilitación, porque sí tengo que estar en un proceso de rehabilitación, sí hay consecuencias de, en mi caso, de coordinación, en un tema motriz, por así decirlo. Nada grave”.

Finalmente, también agradeció el apoyo de su equipo, de la promotora y de su agencia: “Se han portado maravillosos conmigo, superpacientes, me han consentido un chorro, entonces los quiero mucho. Lupín Glover, no manches, sin ustedes, se los juro, nada de esto fuera posible. Los quiero mucho y gracias por todos sus comentarios súper bonitos”.