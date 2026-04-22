Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Alan Medina se fracturó en el Pumas vs Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es oficial, Pumas perdió a uno de sus elementos más importantes de la ofensiva de cara a la Liguilla del Clausura 2026, durante el partido ante Juárez —correspondiente a la Jornada 16— Alan Medina salió de cambio tras una fuerte entrada cuando recién se reanudaron las actividades en el segundo tiempo.

Más tarde, por medio de un boletín informativo, el club Universidad Nacional confirmó que el mediocampista sufrió una fractura, por lo que se perderá el resto del torneo.

De acuerdo con el diagnóstico médico, debido a la gravedad de la lesión, Medina tiene que ser operado de emergencia, por lo que el miércoles 22 de abril se someterá a una operación, pero el equipo auriazul aseguró que el futbolista de 28 años se perderá lo que resta del campeonato.

Alan Medina tuvo que dejar su lugar en el campo, fue sustituido por Uriel Antuna (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“El Club Universidad Nacional, A.C., informa: durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana. El jugador se pierde el resto del torneo y su recuperación será de acuerdo a su evolución”.

¿Cómo fue lesión de Alan Medina?

En el segundo tiempo del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, tras una entrada por parte del defensa juvenil Eder López. La jugada ocurrió cerca de la banda derecha, donde López se barrió y, con la rodilla, dobló accidentalmente el tobillo de Medina, quien cayó al césped y no pudo reincorporarse.

El personal médico ingresó de inmediato al campo para asistir al jugador universitario, quien debió abandonar el terreno de juego en camilla. Mientras se atendía al jugador auriazul, el sistema de VAR revisó la acción y solicitó al árbitro Óscar Mejía que observara la jugada en el monitor. Las imágenes confirmaron que la barrida de López fue imprudente, lo que resultó en la lesión del mediocampista.

Así fue el momento de la lesión de Alan Medina (Captura pantalla)

Luego de la revisión, el silbante central determinó la expulsión de Eder López por la falta cometida. En ese contexto, Alan Medina tuvo que dejar su lugar en el campo, fue sustituido por Uriel Antuna.

Pumas remonta y golea a Juárez FC

Los Pumas de Efraín Juárez lograron una remontada con 4-2 frente a FC Juárez este martes 22 de abril en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que consolida su permanencia en el subliderato del Clausura 2026, hasta este momento del campeonato.

El equipo de la UNAM superó una desventaja de dos goles al descanso. Durante el primer tiempo, la falta de sus líderes habituales se reflejó en la dificultad para generar llegadas, situación que permitió a Bravos de Juárez tomar el control inicial del encuentro.

El segundo tiempo evidencia el cambio de actitud de Pumas, que sostuvo su ofensiva y respondió con goles para revertir el marcador en Ciudad Universitaria, acercándose al cierre de la fase regular con uno de los lugares de privilegio de la tabla.