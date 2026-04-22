Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Pese a la sensible baja de Alan Medina, el Club Universidad Nacional festeja su momentáneo segundo lugar en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noche en Ciudad Universitaria dejó una muestra de carácter y recursos por parte de Pumas, que logró remontar para vencer 4-2 a FC Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026.

El equipo universitario, pese a las bajas de líderes como Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, supo reaccionar tras irse al descanso con desventaja de dos goles y aseguró su lugar entre los mejores del torneo.

La ausencia de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla no impidió que los dirigidos por Efraín Juárez mostraran carácter al revertir el marcador. REUTERS/Eloisa Sanchez

El triunfo afianza a los dirigidos por Efraín Juárez en el subliderato de la tabla, acercándolos a su objetivo de cerrar la fase regular entre los primeros puestos.

Primer tiempo: Juárez sorprende y golpea primero

El arranque del partido mostró a unos Pumas cautelosos y sin mucha propuesta. Los Bravos, conscientes del momento, aprovecharon los espacios concedidos para tomar la ventaja inicial.

35’ : Francisco Nevárez abrió el marcador para Juárez con un disparo cruzado tras un contragolpe.

45’+2 : Jairo Torres amplió la diferencia con un disparo potente desde el centro del área.

Los universitarios, con control de balón pero poca profundidad, se fueron al vestidor 0-2 abajo, obligados a replantear su estrategia para la segunda mitad.

Francisco Nevárez y Jairo Torres adelantaron a FC Juárez con goles en la primera mitad. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el primer tiempo dejó en evidencia la falta de sus líderes habituales, pero también la necesidad de mayor contundencia en el ataque.

Segundo tiempo: reacción auriazul y remontada

La charla técnica ejecutada por Juárez tuvo efecto inmediato, ya que Pumas salió decidido a buscar el resultado, encontrando rápidamente respuestas en ofensiva.

66’ : Guillermo “Memote” Martínez descontó de penal para iniciar la reacción.

70’ : El propio Martínez empató el partido con un remate de cabeza.

86’ : Robert Morales marcó el 3-2 tras un centro preciso de Antuna .

90’+8: Morales selló la victoria con un disparo de media vuelta.

Martínez y Morales fueron las estrellas del encuentro, al encabezar la remontada con un doblete cada uno. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la remontada reflejó el espíritu competitivo del equipo, que encontró en su banquillo y en la dinámica ofensiva la clave para revertir el marcador.

Preocupaciones y panorama para la Liguilla

El partido no estuvo exento de tensión, con momentos que marcarán el cierre del torneo regular para ambos conjuntos.

Lesión de Alan Medina : El mediocampista salió entre lágrimas tras una fuerte entrada de Eder López , quien fue expulsado tras la revisión en el VAR.

Bajas de Navas y Carrasquilla : Pumas afrontó el reto sin dos de sus pilares, apostando por la cantera y soluciones internas.

Jornada 17: ante Pachuca, quien ocupa la tercera posición y después de su duelo frente a Xolos mañana podría superar a los felinos, en el Estadio Hidalgo.

La lesión de Alan Medina impactó el desarrollo del partido tras la dura entrada de Eder López, quien resultó expulsado luego de la intervención del VAR. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con este resultado, Pumas asegura su lugar en la Liguilla y mantiene la posibilidad de escalar posiciones en la última jornada. El grupo mostró capacidad de reacción y profundidad de plantel, puntos clave de cara a la fase final del certamen.