México

Este es el apoyo de Bienestar que te da más dinero y cómo tramitarlo

El programa es requerido por la población por ser redituable

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La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
(Foto: Programas para el Bienestar)

Ante la existencia de más de 10 programas Bienestar, muchas personas tienen la duda de cuál es el más redituable.

El programa Bienestar que otorga más dinero en 2026 es Jóvenes Construyendo el Futuro, pues entrega pagos mensuales que, al cierre del año, suman 114,996 pesos.

Requisitos para ingresar a Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026:

  • Tener entre 18 y 29 años.
  • No estar estudiando ni trabajando.
  • Comprometerse a capacitarse en un centro de trabajo por hasta doce meses.

Pasos para registrarse y postularse:

  • Acceder a la página oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
  • Crear una cuenta y completar el perfil con información personal, académica y de contacto.
  • Subir la documentación requerida: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía.
  • Aceptar la carta compromiso y los términos y condiciones.
  • Esperar la apertura de un periodo de postulaciones.
  • Revisar el mapa de focalización para conocer vacantes en el municipio.
  • Elegir un centro de trabajo y postularse.
  • Esperar respuesta del centro de trabajo, que tiene tres días naturales para aceptar o rechazar la postulación.
  • Si no es aceptado, volver a postularse en otro centro.
  • Si es aceptado, iniciar la capacitación y recibir información sobre fechas y la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Las personas que se registraron a Jóvenes Construyendo el Futuro en la última convocatoria (febrero), iniciarán su capacitación laboral el próximo 2 de marzo (X@avisosbienestar)
(X@avisosbienestar)

Requisitos y pasos para acceder a Jóvenes Construyendo el Futuro

Los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años, no estar inscritos en ninguna institución educativa ni tener empleo, y comprometerse a capacitarse en un centro de trabajo durante un periodo máximo de doce meses.

El proceso de registro exige crear una cuenta en el portal oficial del programa, proporcionar datos personales, académicos y de contacto, además de subir documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y una fotografía reciente. Los participantes deben aceptar una carta compromiso y aguardar la apertura de las convocatorias.

Una vez inscritos, los jóvenes pueden consultar el mapa de focalización para identificar centros de trabajo con vacantes disponibles en su municipio y postularse al de su preferencia. El centro de trabajo dispone de tres días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. Si la postulación no es aceptada, el sistema libera al aspirante para que intente en otro centro.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
(Gobierno de México)

Quienes sean seleccionados podrán iniciar su capacitación dentro del mismo año, y recibirán detalles sobre el inicio de actividades y la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento con el que se realizarán los pagos.

Este programa, además de representar el mayor monto entre los apoyos sociales, busca facilitar la inserción laboral de jóvenes mexicanos y brindarles experiencia práctica en el mercado de trabajo.

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