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La agencia de ONU Mujeres México conoce en CDMX políticas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres

El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas

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El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas
Representantes de ONU Mujeres México y embajadas de siete países recorrieron la Utopía Cihuacóatl para dialogar sobre igualdad de género. Crédito: X/@ONUMujeresMX

La Utopía Cihuacóatl, ubicada en la Ciudad de México, recibió este 21 de abril la visita de representantes de ONU Mujeres México, integrantes de las embajadas de Alemania, Canadá, Colombia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Suiza, así como de ONU México y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) México.

El recorrido forma parte de la Mesa de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género en México, copresidida por Rachel Moseley, embajadora de Australia en México, y la embajada de Uruguay en el país, con el objetivo de conocer experiencias relevantes en territorialización de políticas públicas orientadas a mujeres y niñas, según informó ONU Mujeres México en sus redes sociales.

Entre los aspectos destacados, se subrayó que las UTOPÍAS funcionan como instrumentos para redistribuir los trabajos de cuidados y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ya que en México, ellas dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, cifra que ONU Mujeres México identifica como una barrera estructural para la igualdad.

El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas
Para ONU Mujeres México, las UTOPÍAS destacan como espacios de redistribución de los trabajos de cuidados y promoción de la autonomía económica femenina. Crédito: X/@ONUMujeresMX

Eleonora Betancur, representante designada de ONU Mujeres, señaló: “Las UTOPÍAS no son solo espacios físicos, sino instrumentos con una gran capacidad de transformación social. Nos recuerdan que invertir en estos modelos es invertir en la igualdad, la paz y el desarrollo sostenible de las comunidades.”

En el marco de la visita, las participantes reiteraron el Compromiso de Tlatelolco (2025). Este impulsa la movilización de recursos de la comunidad internacional para fortalecer políticas de igualdad sustantiva y sistemas integrales de cuidados sostenibles.

Alto Comisionado de la ONU visita el Senado de México

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México para monitorear la crisis de desapariciones y derechos humanos. (Archivo Infobae)
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó México para monitorear la crisis de desapariciones y derechos humanos. (Archivo Infobae)

La entrega de un documento por parte de senadores del PRI y el PAN al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su visita al Senado de la República este 21 de abril, enfatiza la inquietud de la oposición por el registro de más de 133 mil personas desaparecidas en México y por la respuesta de las autoridades ante este problema.

El recorrido por el país de Türk forma parte de una gira para reunirse con diversos actores clave, incluidos colectivos de víctimas y autoridades federales, con el objetivo de dar seguimiento internacional a la crisis de desapariciones y la situación de derechos humanos en el país.

Los legisladores del PRI entregaron un documento a Türk en el que se detalla la magnitud del fenómeno y se advierte sobre las respuestas institucionales, que consideran insuficientes, frente al fenómeno de las desapariciones.

Pablo Angulo, diputado del PRI, informó que el reporte entregado expone una cifra que supera las 133 mil personas desaparecidas y reclama la necesidad de visibilizar el impacto en miles de familias, así como de mejorar la capacidad de atención y búsqueda.

Desde el PAN, los legisladores insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones estatales en materia de búsqueda de personas e investigación de los casos. Plantean también la exigencia de garantizar una mejor atención a víctimas, según expusieron en encuentros previos con organismos internacionales y durante la visita de Türk.

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