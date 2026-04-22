México

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

La Fiscalía estatal prepara un reporte de lo ocurrido en el operativo

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Así eran los laboratorios clandestinos hallados en Chihuahua
Al lugar acudieron agentes de seguridad (Especial)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el aseguramiento de lo que las autoridades estatales identifican como “el desmantelamiento del laboratorio más grande del que se tenga conocimiento hasta ahora, en el que se producían drogas sintéticas de alto impacto”.

El 21 de abril la mandataria estatal reconoció las labores de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) que derivaron en la ubicación y desmantelamiento de instalaciones que estaban en la Sierra Tarahumara.

Además, Maru Campos agregó que la Fiscalía de Chihuahua ya prepara un reporte sobre lo ocurrido en el operativo que derivó en el aseguramiento del sitio y el cual está planeado para ser compartido en próximas horas.

(Impresión de pantalla video)
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Muerte de dos funcionarios estadounidenses: las declaraciones de Sheinbaum en la mañanera

Cabe destacar que durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la presidenta pidió una explicación a las autoridades estatales luego de que fue cuestionada sobre si en el operativo participaron elementos de seguridad estadounidenses, específicamente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

“Tiene que hacerse toda la investigación, por parte de la Fiscalía, para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, las autoridades del estado de Chihuahua”, expuso Sheinbaum en Palacio Nacional.

Además, en la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum aseguró que la gobernadora de Chihuahua no se había puesto en contacto con ella.

Murieron dos funcionarios mexicanos y otros dos estadounidenses

Desde el 19 de abril pasado la Fiscalía de Chihuahua informó sobre la muerte de cuatro personas: l Primer Comandante y Director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes (ambos mexicanos).

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

“Nuestro más sentido pésame, la resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable accidente”, agregó el fiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno.

Por su parte, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson lamentó la muerte de dos integrantes de la Embajada estadounidense.

La operación fue coordinada con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Morelos, Chihuahua. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República por ser un delito de orden federal. (FGE Chihuahua)

Los reportes ofíciales indican que en el municipio de Morelos, ubicado en la Sierra Tarahumara, fue hallado:

  • Depósito de costales con material color blanco.
  • Dos condensadores.
  • Dos calderas.
  • Seis contenedores de 1000 litros.
  • Cinco botes con material líquido
  • Dos hornos.
  • Un contenedor conectado a los hornos.
  • 13 contenedores de 1000 litros con líquido a determinar.
  • 22 contenedores con material en color blanco.
  • Una bolsa blanca con papel aluminio en su interior.
  • Cinco galones de 60 litros con químicos a determinar.
  • 23 contenedores con líquido a determinar.
  • 196 cilindros para gas de 30 kilogramos cada uno.
  • 12 hornos.
  • 45 tambos vacíos con la leyenda “Clouter”.
  • 44 contenedores de 1000 litros cada uno con material líquido en su interior a determinar.
  • 44 contenedores de 500 litros aproximadamente con material líquido en su interior a determinar.

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