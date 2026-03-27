Esta es la vacante de 45 mil pesos en Utopías de CDMX y cómo puedes aplicar

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Una vacante laboral con sueldo de 45 mil pesos está disponible en las UTOPÍAS de la Ciudad de México para coordinar el área de tecnología y digitalización.

El puesto contempla funciones técnicas, liderazgo de equipos y la puesta en marcha de proyectos innovadores, además de que ofrece 45 mil pesos brutos.

En las UTOPÍAS de CDMX se abrió la convocatoria para un coordinador conceptual en tecnología, con un salario mensual bruto de 45 mil pesos, contrato de dos años y medio, jornada laboral de cinco días a la semana y dos semanas de vacaciones anuales.

Los interesados deben cumplir con los requisitos y enviar su currículum al correo correspondiente, ya que se publicó en Linkedin.

La persona seleccionada tendrá la tarea de coordinar el diseño y la estrategia de digitalización del proyecto. Además, deberá orientar y canalizar los esfuerzos del equipo tecnológico, así como facilitar la puesta en marcha de productos y estrategias informáticas.

Requisitos y condiciones laborales

Es necesario contar con al menos cinco años de experiencia al frente de equipos de tecnología o de innovación gubernamental.

Se exige conocimiento en arquitecturas de sistemas digitales, metodologías ágiles y gestión de productos tecnológicos.

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También se requiere la capacidad de transformar necesidades de política pública en soluciones prácticas. La creatividad, la perspectiva de género y la inclusión son valoradas, junto con el compromiso hacia el proyecto UTOPÍAS.

El contrato tiene una duración de dos años y medio, con jornada de cinco días semanales, dos semanas de vacaciones al año y un salario de 45 mil pesos brutos al mes.

Proceso para aplicar a la vacante en UTOPÍAS CDMX

Las personas interesadas deben enviar su CV al correo innovacion.utopias@cdmx.gob.mx, especificando la vacante a la que desean postularse. Después de la postulación, se proporcionarán detalles sobre las siguientes etapas y la documentación requerida.

La oferta permanece abierta y carece de una fecha de cierre fija, por lo que quienes cumplan con los requisitos pueden postularse tan pronto como lo deseen. Presentar la solicitud en los primeros días puede aumentar las probabilidades de ser considerado.