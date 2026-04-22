Maxine Woodside defiende a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido tras supuesta separación de Nodal

Durante su programa, Maxine Woodside pidió no culpabilizar a Ángela Aguilar por la polémica ruptura y recordó que Christian Nodal era quien estaba casado y tenía una hija, potenciando el debate en redes. (Instagram)

En medio de los señalamientos públicos hacia Ángela Aguilar por su presunta responsabilidad en la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, la conductora Maxine Woodside salió en defensa de la cantante y sostiene que “él era el casado”, deslindando a Aguilar de cualquier culpa en la polémica.

Hace unos días surgió la versión de que Nodal y Aguilar se separaban tras casi dos años de matrimonio civil. Diversos medios señalaron tres posibles causas del distanciamiento, entre ellas el escándalo por el lanzamiento del tema “Un vals” y los cuestionamientos en redes sociales hacia Aguilar.

Hasta ahora, los intérpretes de “Dime cómo quieres” han dado una declaración pública que confirme la crisis o el supuesto rompimiento, pero el entorno mediático permanece atento a cualquier pronunciamiento, mientras las especulaciones crecen.

Ángela Aguilar enfrenta críticas por su presunta responsabilidad en la ruptura con Christian Nodal, según medios de espectáculos. (Infobae)

Maxine Woodside: “Él era el casado”

Durante la transmisión de “Todo para la mujer”, Maxine Woodside defendió abiertamente a Ángela Aguilar y cuestionó el enfoque de las críticas: “¿Por qué resulta que ella es la mala de la película? No es cierto, no se separaron. Realmente ella no rompió ningún corazón, el que rompió el corazón fue él, porque él era el casado y era el que había tenido a la bebé”.

La conductora insistió en que las críticas deberían dirigirse a Christian Nodal y no a Aguilar, pues recordó que ambos artistas iniciaron su relación en la adolescencia, antes de hacerla pública en 2024.

“Ellos ya habían sido novios antes, cuando eran muy chiquitos, Pepe Aguilar les dijo: ‘Ahorita no, dense tiempo, cuando estén más grandes’. Tenían 13 años”, comentó.

Maxine Woodside defiende a Ángela Aguilar y señala que la culpa recae en Christian Nodal por su situación matrimonial previa. (Instagram)

Tres versiones sobre la supuesta separación

En los últimos días han circulado al menos tres versiones sobre el origen de la posible ruptura.

Una versión sostiene que Ángela Aguilar habría expulsado a Nodal de su casa en Houston, abrumada por el acoso mediático.

Otra, atribuida a Javier Ceriani , indica que Aguilar se refugia en la mansión de sus padres.

Una tercera línea apunta que Nodal decidió salir del hogar por voluntad propia.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han dado declaraciones públicas sobre su supuesta crisis matrimonial. (@nodal / Ángela Aguilar)

Cronología de la separación y el escándalo

A principios de abril, medios reportan la supuesta separación de Nodal y Aguilar , tras casi dos años de matrimonio civil.

El lanzamiento del tema ‘Un vals’ genera críticas y señalamientos en redes sociales hacia Ángela Aguilar .

Persiste la falta de declaraciones públicas de ambos artistas sobre la supuesta ruptura o un proceso de divorcio.

Tres versiones diferentes circulan sobre el motivo y las circunstancias de la separación.

Hasta el momento, la pareja opta por el silencio, mientras el debate público se concentra en la figura de Ángela Aguilar y la defensa que recibe de figuras del espectáculo como Maxine Woodside.