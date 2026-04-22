¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para llegar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos?

El Tri se jugará su pase a la Copa del Mundo Femenil 2027 en un duelo de eliminación directa que será decisivo para mantenerse en ruta hacia los Juegos Olímpicos 2028. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil se encuentra en un punto crucial de su ciclo internacional. Tras una fase clasificatoria perfecta bajo la dirección de Pedro López, el Tri está a un solo partido de asegurar su regreso al Mundial de Brasil 2027 y de mantenerse en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El reto inmediato es el Campeonato Concacaf W, donde el boleto mundialista y la posibilidad olímpica dependen de resultados clave en los próximos meses.

El Tri femenil está a dos victorias de cumplir los principales objetivos del ciclo: regresar al Mundial y mantenerse en la ruta olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección llega con confianza, respaldada por un rendimiento goleador y una defensa sólida que no permitió anotaciones en la eliminatoria. Ahora, el enfoque está puesto en el duelo de cuartos de final ante Haití, una cita que puede definir el destino del futbol femenil mexicano para los próximos años.

El camino de México: fase de grupos perfecta

El combinado nacional avanzó a la etapa definitoria tras dominar el Grupo A de la clasificatoria de Concacaf.

Resultados:

México 11-0 Islas Vírgenes

San Vicente y las Granadinas 0-11 México

México 8-0 Santa Lucía

México 6-0 Puerto Rico

El equipo dirigido por Pedro López concluyó la fase de grupos con 36 goles a favor y ninguno en contra, lo que demuestra su poder ofensivo y solidez defensiva. (X/ @Miseleccionfem)

Totales:

4 partidos jugados, 4 victorias

36 goles a favor, 0 en contra

Diferencia de goles: +36

Estos números reflejan una preparación sólida y un plantel que llega en gran forma a la siguiente ronda. Con paso perfecto y liderato de grupo, México aseguró su lugar entre las ocho mejores selecciones de la región.

El partido clave: Haití como el obstáculo directo

La siguiente meta está claramente definida: vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026

Sede: Texas Health Mansfield Stadium, Houston

Condición: Partido único de eliminación directa

México enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, partido que definirá su pase directo al Mundial Femenil 2027. (X/ @Miseleccionfem)

Lo que está en juego:

Si México gana , clasifica de inmediato al Mundial Femenil 2027 .

Si pierde, deberá buscar el pase al Mundial vía repechaje internacional.

De esta manera, ganar este cruce representaría no sólo el regreso a una Copa del Mundo, sino la posibilidad de seguir peleando por el sueño olímpico.

El objetivo olímpico: avanzar y asegurar boleto

El pase a Juegos Olímpicos requiere dar un paso más tras asegurar el boleto mundialista.

Para clasificar a Los Ángeles 2028:

México debe llegar a la final del Campeonato Concacaf W .

Si pierde en semifinales, aún podría obtener el boleto al ganar el partido por el tercer lugar, dependiendo del desempeño de Estados Unidos, que podría liberar un cupo adicional si es finalista.

La clasificación olímpica a Los Ángeles 2028 requiere que México avance hasta la final o gane el partido por el tercer lugar del torneo. (X/ @Miseleccionfem)

Escenarios:

Finalista: boleto directo

Tercer lugar: boleto posible si EE. UU. ya está clasificado como anfitrión y termina entre los tres primeros

Así, el Tri está a dos triunfos de sellar los dos grandes objetivos del ciclo y el momento de tomar la oportunidad es ahora. El desafío es grande, pero el presente futbolístico alimenta la ilusión de todo el futbol femenil mexicano.