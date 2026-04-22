México Deportes

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para llegar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos?

Con una fase clasificatoria impecable y 36 goles a favor, el equipo dirigido por Pedro López enfrentará a Haití en cuartos de final del Campeonato Concacaf W

Guardar
El Tri se jugará su pase a la Copa del Mundo Femenil 2027 en un duelo de eliminación directa que será decisivo para mantenerse en ruta hacia los Juegos Olímpicos 2028. (X/ @Miseleccionfem)
El Tri se jugará su pase a la Copa del Mundo Femenil 2027 en un duelo de eliminación directa que será decisivo para mantenerse en ruta hacia los Juegos Olímpicos 2028. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil se encuentra en un punto crucial de su ciclo internacional. Tras una fase clasificatoria perfecta bajo la dirección de Pedro López, el Tri está a un solo partido de asegurar su regreso al Mundial de Brasil 2027 y de mantenerse en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El reto inmediato es el Campeonato Concacaf W, donde el boleto mundialista y la posibilidad olímpica dependen de resultados clave en los próximos meses.

El Tri femenil está a dos victorias de cumplir los principales objetivos del ciclo: regresar al Mundial y mantenerse en la ruta olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)
El Tri femenil está a dos victorias de cumplir los principales objetivos del ciclo: regresar al Mundial y mantenerse en la ruta olímpica rumbo a Los Ángeles 2028. (X/ @Miseleccionfem)

La Selección llega con confianza, respaldada por un rendimiento goleador y una defensa sólida que no permitió anotaciones en la eliminatoria. Ahora, el enfoque está puesto en el duelo de cuartos de final ante Haití, una cita que puede definir el destino del futbol femenil mexicano para los próximos años.

El camino de México: fase de grupos perfecta

El combinado nacional avanzó a la etapa definitoria tras dominar el Grupo A de la clasificatoria de Concacaf.

Resultados:

  • México 11-0 Islas Vírgenes
  • San Vicente y las Granadinas 0-11 México
  • México 8-0 Santa Lucía
  • México 6-0 Puerto Rico
El equipo dirigido por Pedro López concluyó la fase de grupos con 36 goles a favor y ninguno en contra, lo que demuestra su poder ofensivo y solidez defensiva. (X/ @Miseleccionfem)
El equipo dirigido por Pedro López concluyó la fase de grupos con 36 goles a favor y ninguno en contra, lo que demuestra su poder ofensivo y solidez defensiva. (X/ @Miseleccionfem)

Totales:

  • 4 partidos jugados, 4 victorias
  • 36 goles a favor, 0 en contra
  • Diferencia de goles: +36

Estos números reflejan una preparación sólida y un plantel que llega en gran forma a la siguiente ronda. Con paso perfecto y liderato de grupo, México aseguró su lugar entre las ocho mejores selecciones de la región.

El partido clave: Haití como el obstáculo directo

La siguiente meta está claramente definida: vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

  • Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026
  • Sede: Texas Health Mansfield Stadium, Houston
  • Condición: Partido único de eliminación directa
México enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, partido que definirá su pase directo al Mundial Femenil 2027. (X/ @Miseleccionfem)
México enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, partido que definirá su pase directo al Mundial Femenil 2027. (X/ @Miseleccionfem)

Lo que está en juego:

  • Si México gana, clasifica de inmediato al Mundial Femenil 2027.
  • Si pierde, deberá buscar el pase al Mundial vía repechaje internacional.

De esta manera, ganar este cruce representaría no sólo el regreso a una Copa del Mundo, sino la posibilidad de seguir peleando por el sueño olímpico.

El objetivo olímpico: avanzar y asegurar boleto

El pase a Juegos Olímpicos requiere dar un paso más tras asegurar el boleto mundialista.

Para clasificar a Los Ángeles 2028:

  • México debe llegar a la final del Campeonato Concacaf W.
  • Si pierde en semifinales, aún podría obtener el boleto al ganar el partido por el tercer lugar, dependiendo del desempeño de Estados Unidos, que podría liberar un cupo adicional si es finalista.
La escuadra tricolor no ha desaprovechados las oportunidades y se impuso por goleada a su similar de Santa Lucía.
La clasificación olímpica a Los Ángeles 2028 requiere que México avance hasta la final o gane el partido por el tercer lugar del torneo. (X/ @Miseleccionfem)

Escenarios:

  • Finalista: boleto directo
  • Tercer lugar: boleto posible si EE. UU. ya está clasificado como anfitrión y termina entre los tres primeros

Así, el Tri está a dos triunfos de sellar los dos grandes objetivos del ciclo y el momento de tomar la oportunidad es ahora. El desafío es grande, pero el presente futbolístico alimenta la ilusión de todo el futbol femenil mexicano.

Temas Relacionados

Selección Mexicana de FutbolSelección Mexicana FemenilMundial Femenil 2027Juegos Olímpicos 2028mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero”

Joserra defendió el trabajo del “Brujo” Morales pese a su controversial actitud

José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero”

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

El club Universidad hizo oficial la lesión de su mediocampista y reveló el tiempo que Alan Medina estará lejos de las canchas

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Con una destacada actuación del “Memote” Martínez y Robert Morales, los universitarios lograron sobreponerse y superar a los fronterizos en el Olímpico Universitario

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

El capitán mexicano arrastra una lesión de tobillo y suma varios meses sin actividad, lo que pone en riesgo su lugar en el once titular de Javier Aguirre

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming

El “Doctor” García y Christian Martinoli hablaron sobre la posibilidad de narrar en otros espacios pese a su vínculo con Azteca Deportes

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

ENTRETENIMIENTO

Maxine Woodside defiende a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido tras supuesta separación de Nodal

Maxine Woodside defiende a Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido tras supuesta separación de Nodal

Juan Osorio deja entrever que Pablo Lyle está por salir de la cárcel tras cuatro años: “Va a dar una gran sorpresa”

José Ángel Bichir: rifan joyas para solventar aparatosas cirugías del actor tras caer de un tercer piso

Lupita Villalobos habla por primera vez sobre su salida de Supernova Génesis 2026 y su diagnóstico médico: “Se me vino el mundo abajo”

Maxine Woodside afirma que Lucero ya tiene novio a casi tres años de terminar con Michel Kuri: “Está feliz”

DEPORTES

José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero”

José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero”

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

Martinoli lanza indirecta sobre posible colaboración para narrar la Selección Mexicana en streaming