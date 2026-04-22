¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para llegar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos?

La Selección Mexicana Femenil se encuentra en un punto crucial de su ciclo internacional. Tras una fase clasificatoria perfecta bajo la dirección de Pedro López, el Tri está a un solo partido de asegurar su regreso al Mundial de Brasil 2027 y de mantenerse en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El reto inmediato es el Campeonato Concacaf W, donde el boleto mundialista y la posibilidad olímpica dependen de resultados clave en los próximos meses.
La Selección llega con confianza, respaldada por un rendimiento goleador y una defensa sólida que no permitió anotaciones en la eliminatoria. Ahora, el enfoque está puesto en el duelo de cuartos de final ante Haití, una cita que puede definir el destino del futbol femenil mexicano para los próximos años.
El camino de México: fase de grupos perfecta
El combinado nacional avanzó a la etapa definitoria tras dominar el Grupo A de la clasificatoria de Concacaf.
Resultados:
- México 11-0 Islas Vírgenes
- San Vicente y las Granadinas 0-11 México
- México 8-0 Santa Lucía
- México 6-0 Puerto Rico
Totales:
- 4 partidos jugados, 4 victorias
- 36 goles a favor, 0 en contra
- Diferencia de goles: +36
Estos números reflejan una preparación sólida y un plantel que llega en gran forma a la siguiente ronda. Con paso perfecto y liderato de grupo, México aseguró su lugar entre las ocho mejores selecciones de la región.
El partido clave: Haití como el obstáculo directo
La siguiente meta está claramente definida: vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium, Houston
- Condición: Partido único de eliminación directa
Lo que está en juego:
- Si México gana, clasifica de inmediato al Mundial Femenil 2027.
- Si pierde, deberá buscar el pase al Mundial vía repechaje internacional.
De esta manera, ganar este cruce representaría no sólo el regreso a una Copa del Mundo, sino la posibilidad de seguir peleando por el sueño olímpico.
El objetivo olímpico: avanzar y asegurar boleto
El pase a Juegos Olímpicos requiere dar un paso más tras asegurar el boleto mundialista.
Para clasificar a Los Ángeles 2028:
- México debe llegar a la final del Campeonato Concacaf W.
- Si pierde en semifinales, aún podría obtener el boleto al ganar el partido por el tercer lugar, dependiendo del desempeño de Estados Unidos, que podría liberar un cupo adicional si es finalista.
Escenarios:
- Finalista: boleto directo
- Tercer lugar: boleto posible si EE. UU. ya está clasificado como anfitrión y termina entre los tres primeros
Así, el Tri está a dos triunfos de sellar los dos grandes objetivos del ciclo y el momento de tomar la oportunidad es ahora. El desafío es grande, pero el presente futbolístico alimenta la ilusión de todo el futbol femenil mexicano.