Felipe Calderón culpa a la 4T del tiroteo en Teotihuacán: “Ahí tienen las consecuencias, asuman su responsabilidad”

El ex presidente mexicano señaló a los gobiernos d ela 4T. Crédito: FAES

El pasado lunes 20 de abril, un sujeto armado subió a la pirámide de la Luna en Teotihuacán y tomó como rehenes a varias personas, entre ellos turistas y ciudadanos de otros países.

El saldo de la agresión fue de 13 personas heridas y dos muertes: una joven canadiense y el propio tirador, quien se quitó la vida luego del ataque de la Guardia Nacional.

Tiroteo en Teotihuacán: videos captan el miedo de los visitantes. (Redes sociales)

Según lo informado por el fiscal del Estado de México, el hombre actuó con el objetivo de emular la masacre de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

Calderón culpa a la 4t de ataque en Teotihuacán

El momento en que el atacante de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez amenaza a rehenes, posteriormente que mató a una canadiense e hirió a 13 personas. (Redes sociales)

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa responsabilizó al discurso de odio y polarización de “este régimen” por el ataque registrado en Teotihuacán.

Según publicó en sus redes sociales, Calderón aseguró: “El discurso de odio y de polarización, de división entre los mexicanos, entre ricos y pobres, entre ‘indígenas’ y extranjeros fue sembrado todos los días por este régimen. Dividieron, sembraron odio incluso racial y ahí tienen las consecuencias. Asuman su responsabilidad!”.

Las posturas enfrentadas surgen tras el tiroteo ocurrido ayer en Teotihuacán, que ha puesto en debate la responsabilidad sobre los niveles de violencia que enfrenta el país. Calderón sostiene que la administración actual fomenta división social, mientras Morena sostiene que la raíz del problema se originó en gestiones anteriores.

Felipe Calderón Hinojosa ha reiterado en espacios públicos y a través de sus redes que la polarización es impulsada desde la Cuarta Transformación. Por su parte, voces de Morena insisten en señalar la violencia como un fenómeno heredado del priismo y panismo, ahora convertido en tema central de discusión política nacional.

El asesino de Coyoacán era seguidor del fascismo y la “extrema derecha”

Julio César Jasso, el tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó dos muertos (incluyéndolo asdemás de una mujer canadiense) y 13 heridos el lunes 20 de abril de 2026 Fotoarte Jesús Ramírez Infobae México

Tras el hecho, comenzaron a circular redes sociales atribuidas al atacante comenzaron a circular. Una de estos, en la red X, muestra una actividad constante desde 2016, donde aparecen imágenes de Mussolini acompañadas de hashtags como “Fascista” y “Fascismo”. La presencia de este tipo de contenido refuerza la sospecha de una posible inclinación hacia ideologías autoritarias.

El análisis de las cuentas seguidas por el presunto responsable señala un patrón claro: muchas de las cuentas están vinculadas con el nacionalismo español. Entre ellas se destacan nombres como “Extrema Derecha España”, “Patria Libre” y “Movimiento Franquista”. Esta última se describe como una “asociación de patriotas abiertamente franquistas” que busca promover la ideología franquista y refutar las interpretaciones históricas de la izquierda.

El fiscal del Estado de México informa sobre el atentado en Teotihuacán, presentando conclusiones preliminares que sugieren un padecimiento de carácter mental en el atacante. Menciona aspectos como psicopatía y desconexión del mundo real, en el marco de una investigación de la Fiscalía.

En el perfil atribuido al atacante, también abundan referencias a la cultura y política españolas. Menciona el “Día de la raza” y comparte opiniones sobre conflictos políticos en España.

La relación entre estos intereses y el ataque en Teotihuacán se refuerza con un detalle captado en uno de los videos virales del tiroteo. En el material, grabado por un rehén que logró sobrevivir, se escucha al agresor fingiendo un acento español, como si intentara simular ser originario de ese país.