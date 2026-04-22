Pensión Bienestar 2026: este es el calendario tentativo de pagos para mayo

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores están a pocos días de empezar a recibir su depósito correspondiente al bimestre mayo-junio.

Aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado la lista de pagos, se sabe que en mayo hay una ligera modificación, pues los pagos no pueden comenzar el primero de mes.

El primer lunes hábil de mayo marcará el inicio de la dispersión de fondos, ya que el primero de mayo —Día del Trabajo— es considerado descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo y cae viernes.

Infografía detallada sobre el calendario de pagos y montos de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad en el bimestre mayo-junio, incluyendo recomendaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este día las sucursales bancarias, incluido el Banco del Bienestar, permanecerán cerradas durante esa jornada, lo que imposibilita cualquier operación presencial.

Pensión Bienestar adultos mayores: así quedaría el calendario de pagos para mayo

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

Nota: este calendario fue aproximado de acuerdo con la experiencia de periodos previos, se prevé que la entrega del apoyo económico comenzará después del primer fin de semana de mayo.

La distribución de los recursos será paulatina, organizada por la inicial del apellido paterno —como en cada periodo— para facilitar la atención y evitar aglomeraciones en las sucursales.

Una beneficiaria de la Pensión para el Bienestar sonríe mientras recibe su Tarjeta Bienestar durante el periodo de entrega nacional que se extiende del 20 al 25 de abril para nuevos derechohabientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monto de la Pensión Bienestar correspondiente a mayo y junio

El depósito de la Pensión Bienestar varía según el grupo de beneficiarios.

Los adultos mayores de 65 años recibirán 6.400 pesos, mientras que las personas inscritas en el programa Mujeres Bienestar tendrán acceso a 3.100 pesos.

Por su parte, quienes forman parte del programa para personas con discapacidad obtendrán 3.300 pesos.

Estos montos corresponden al bimestre de mayo y junio y se acreditarán directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, el único medio autorizado para el cobro.

La Pensión Bienestar es un programa social orientado a personas adultas mayores, mujeres de edad avanzada y personas con discapacidad.

El objetivo es fortalecer su economía mediante transferencias directas, que en este bimestre contemplan el pago de los montos antes mencionados.

Recomendaciones para el cobro y uso de la tarjeta

La apertura de inscripciones para estos programas continuará realizándose de manera periódica en 2026 (Foto: Banco del Bienestar)

Las autoridades insisten en que los usuarios no acudan a las sucursales antes de la fecha asignada, con el fin de evitar filas y aglomeraciones. El dinero permanecerá seguro en la cuenta bancaria, y no es obligatorio retirarlo en su totalidad el mismo día en el que se realiza el depósito.

La tarjeta del Banco del Bienestar puede utilizarse como cualquier otra tarjeta de débito. Es posible emplearla para realizar pagos en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia que cuenten con terminal punto de venta, lo que permite mayor flexibilidad y seguridad para los beneficiarios.