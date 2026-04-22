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Banamex inicia nueva etapa: Manuel Romo deja la dirección y Edgardo del Rincón asume el relevo

La renovación del liderazgo ejecutivo se registra en medio de la transición accionaria de la institución financiera

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El relevo en la dirección de Banamex se da en un contexto de transformación corporativa y transición accionaria.
El relevo en la dirección de Banamex se da en un contexto de transformación corporativa y transición accionaria.

El Banco Nacional de México (Banamex) anunció un relevo clave en su dirección general: Manuel Romo dejará el cargo tras casi siete años al frente, y será sustituido por Edgardo del Rincón a partir del 1 de junio de 2026.

La salida de Romo responde a una decisión personal para enfocarse en proyectos vinculados al desarrollo social.

No obstante, permanecerá en funciones hasta la fecha de transición para asegurar continuidad operativa en una etapa crucial para la institución financiera.

Manuel Romo cierra ciclo tras liderar transformación y venta

Durante su gestión, Romo encabezó un periodo clave para el banco, marcado por su proceso de separación de Citigroup y la reconfiguración de su estructura accionaria.

Manuel Romo deja la dirección general de Banamex tras casi siete años al frente de la institución. REUTERS/Luis Cortes
Manuel Romo deja la dirección general de Banamex tras casi siete años al frente de la institución. REUTERS/Luis Cortes

El directivo, quien inició su carrera en Banamex en 1991, regresó en 2019 para asumir la dirección general en un momento de cambios estructurales.

Bajo su liderazgo, el banco consolidó su posición en el sistema financiero mexicano y avanzó en su estrategia de desincorporación.

En sus declaraciones de salida, Romo destacó que deja una institución sólida, en crecimiento y con una hoja de ruta clara hacia el futuro, especialmente ahora que el empresario Fernando Chico Pardo funge como accionista de referencia y presidente del Consejo.

Edgardo del Rincón regresa a Banamex con enfoque en digitalización

El relevo no es ajeno a la institución. Del Rincón cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector financiero, incluidos 34 años previos dentro de Banamex, donde ocupó cargos estratégicos en la banca de consumo.

El nuevo CEO ha señalado que su prioridad será acelerar la transformación tecnológica del banco, con un enfoque centrado en el cliente y en mejorar la experiencia en todos los segmentos.

Edgardo del Rincón regresa a Banamex como nuevo director general a partir de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Edgardo del Rincón regresa a Banamex como nuevo director general a partir de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Su objetivo es posicionar nuevamente a Banamex como líder del sistema financiero nacional.

Antes de su nombramiento, se desempeñaba como director general de Banco del Bajío (BanBajío), donde fortaleció su presencia como intermediario clave para el desarrollo regional y empresarial.

Trayectoria sólida en banca y liderazgo financiero

La carrera de Edgardo del Rincón destaca por su amplitud y resultados en múltiples áreas del sistema bancario.

Es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo la licenciatura en Economía y fue reconocido en 2025 con el Premio al Mérito EXATEC.

A lo largo de su trayectoria ha liderado divisiones clave como tarjetas de crédito, préstamos personales y banca de consumo, posicionándolas como referentes del mercado mediante estrategias de crecimiento rentable e innovación.

Edgardo del Rincón asumirá la dirección general de Banamex a partir del 1 de junio de 2026.
Edgardo del Rincón asumirá la dirección general de Banamex a partir del 1 de junio de 2026.

Además, ha participado en organismos relevantes del sector, como consejero de VISA para Latinoamérica y en la Asociación de Bancos de México, consolidando su perfil como un actor influyente en la evolución del sistema financiero.

Entre los aspectos más relevantes de su experiencia destacan:

  • Más de cuatro décadas en el sector bancario mexicano
  • Liderazgo en banca de consumo, tarjetas de crédito y financiamiento personal
  • Experiencia en banca empresarial, patrimonial e institucional
  • Impulso a estrategias de transformación digital y modernización financiera

Este conjunto de capacidades será determinante en la nueva etapa de Banamex, especialmente ante los retos de digitalización e inclusión financiera.

Banamex frente a cambios accionarios y posible salida a bolsa

El relevo en la dirección ocurre en un contexto de transformaciones profundas para la institución.

Los cambios en Banamex forman parte de una etapa de transformación interna y transición accionaria del banco. REUTERS/Luis Cortes
Los cambios en Banamex forman parte de una etapa de transformación interna y transición accionaria del banco. REUTERS/Luis Cortes

En los últimos meses, Banamex ha registrado movimientos relevantes en su estructura accionaria, incluyendo la adquisición de participaciones por parte de inversionistas liderados por Chico Pardo.

Este proceso forma parte de la estrategia de Citigroup para desprenderse del negocio minorista en México, lo que eventualmente podría derivar en una oferta pública inicial (OPI), sujeta a condiciones de mercado y autorizaciones regulatorias.

Con una combinación de experiencia interna y visión de futuro, el nuevo director general enfrentará el reto de consolidar al banco en un entorno financiero cada vez más competitivo, mientras avanza en su transición hacia una nueva etapa corporativa.

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