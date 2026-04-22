Quién es Dennis Te Kloese, posible nuevo director deportivo de Rayados de Monterrey

te Kloese ya cuenta con experiencia en Liga MX.

En medio de la crisis institucional que vive Rayados de Monterrey, el club habría cerrado un acuerdo verbal con Dennis te Kloese para asumir la dirección deportiva y encabezar la reestructuración tras la eliminación en el Clausura 2026, según reportes.

El neerlandés, actual directivo del Feyenoord, destaca por su doble experiencia: una gestión exitosa en Europa y un profundo conocimiento del fútbol mexicano.

El objetivo inmediato para Rayados es recuperar protagonismo en la Liga MX y profesionalizar su estructura de gestión.

De acuerdo con distitnos medios, la propuesta de Monterrey incluiría control total en decisiones deportivas y un salario de élite.

Directivos de FEMSA apostarían por un perfil con visión global y experiencia comprobada en fuerzas básicas, ya que la misión de te Kloese, en caso de llegar, será potenciar la cantera y optimizar el mercado internacional de fichajes.

Dennis te Kloese combina experiencia europea y su experiencia en la Liga MX

La dirigencia de Monterrey buscaría dar un golpe de timón con un directivo que no necesite adaptación; Dennis te Kloese cumple el perfil: fue director deportivo de Tigres UANL, trabajó en Chivas y dirigió selecciones nacionales.

Bajo su gestión en la Selección Mexicana, el país obtuvo la medalla de oro en Londres 2012.

En Europa, devolvió al Feyenoord a los primeros planos de la Eredivisie y la Champions League.

Su experiencia de te Kloese en clubes mexicanos y su paso por la MLS con el LA Galaxy refuerzarían su candidatura.

La dirigencia valora su visión internacional y la capacidad para liderar proyectos en instituciones con alto presupuesto y exigencia de resultados inmediatos.

Rayados enfrenta una crisis tras no calificar a Liguilla. REUTERS/Raquel Cunha

La llegada de Dennis te Kloese se percibe como el inicio de una era de cambio en el conjunto regiomontano, tras los últimos torneos, en los que siendo una de las plantillas más caras no han podido campeonar.

El reto será transformar a Rayados en un referente de gestión deportiva y exportación de talento mexicano a Europa.

Su red de contactos facilitaría la llegada de refuerzos y la salida de jugadores al extranjero, estrategia que FEMSA busca consolidar para competir por títulos cada semestre.

Pese a que en años recientes te Kloese no contemplaba regresar a México, el atractivo económico y el reto de reconstruir a uno de los clubes con mayor presupuesto del continente habrían sido determinantes.

La decisión final marcará el rumbo de Monterrey para el Apertura 2026, en un contexto donde la afición exige resultados y un cambio de fondo tras la posible salida de José Antonio “Tato” Noriega.

¿Cuándo y donde ver el Rayados vs Santos Laguna?

Tras vencer 2-1 al conjunto de Puebla, este pasado martes 21 de abril, Rayados ya prepara su siguiente enfrentamiento en lo que será la última jornada del Clausura 2026, torneo en el que los regios ya se encuentran eliminados.

Monterrey visitará la casa del Santos Laguna este domingo 26 de abril. El duelo se transmitirá a través del servicio de streaming VIX+.