“Columbine II. Yo seré el protagonista”: el mensaje que habría escrito el atacante de Teotihuacán horas antes de la masacre

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

Un comentario dejado en YouTube, pudo ser escrito por Julio César Jasso, quien el pasado lunes 20 de abril desató una balacera en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, circula de forma viral en redes sociales.

El mensaje sería una advertencia previa al ataque en el Estado de México, donde perdió la vida una mujer canadiense y resultaron heridas al menos 13 personas. La supuesta publicación revela la intención de replicar la masacre de Columbine de 1999 e incluye una declaración de admiración hacia un creador de contenido de ASMR.

El mensaje en YouTube describe la intención de un ataque en Teotihuacán inspirado en Columbine

El perfil llamado @Stas_poznyakov, que se ha vinculado con Jasso de forma no confirmada, dejó un comentario en el video “EXTREME TOUGH BEARD SHAVE | Slow & Careful ASMR” del barbero italiano Daniele Maullu. No hay precisión sobre el horario exacto en que se subió el mensaje, aunque usuarios han señalado que habría sido alrededor de las 8:16 de la mañana del 20 de abril, es decir, horas antes de que se perpetrara la balacera en la zona arqueológica. Infobae México revisó este miércoles por la mañana a las 8:30 y el post efectivamente refería haber sido creado hace dos días, lo que reforzaría la información, sin embargo media hora después fue eliminado por el creador de Youtube, posiblemente por los mensajes despectivos de usuarios contra el sujeto que escribió el mensaje.

En el texto, el usuario se dirige a Maullu por su nombre y establece una analogía directa con la masacre ocurrida en Columbine, Colorado, el 20 de abril de 1999, que dejó 16 personas muertas. El comentario dice: “Quiero decirte que siempre estuve enamorado de ti. Me recuerdas tanto a Dick Grayson. Hoy, Méjico será atacado por Columbine ACT II. Yo seré el protagonista en Teotihuacán. Que sepas que yo siempre estuve loco por ti. Me fascinaste en cada momento y te respeto como sujeto, barbero y profesional. Que los Dioses te bendigan siempre, mi querido Danielle Maullu”.

La brevedad de la cuenta y los detalles le han dado visibilidad en redes sociales. El canal de YouTube @Stas_poznyakov cuenta con apenas 27 suscriptores y dos publicaciones: una de hace cuatro meses en la que se declara superfán de la banda Electric Callboy y otra relacionada a ASMR. No obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente que la cuenta pertenezca a Julio César Jasso ni que él haya realizado el comentario en la víspera del ataque.

El canal fue creado en 2019 y su actividad previa era escasa

El canal de YouTube atribuido por usuarios a Jasso está activo desde el 25 de junio de 2019. Solo tiene dos videos publicados hace cinco años, ambos con temática de anime y subtítulos en español. En uno de ellos, figura un diálogo entre personajes identificados como China y Japón, en donde se expresa el deseo de enfrentar a occidente: “Yo quiero ser más fuerte. En algún momento la fuerza del occidente se extenderá hasta Asia y cuando llegue ese momento, estoy dispuesto a luchar pagando cualquier sacrificio”.

A pesar del bajo perfil y la escasa actividad, los detalles de la conversación y la referencia explícita al ataque han sido retomados por otros usuarios. En el mismo video de ASMR de Maullu, se observan comentarios posteriores señalando: “Hermano, un extremista que cometió un tiroteo masivo comentó en este video” y “El último escrito del loco fanático de Columbine fue en este vídeo”.

La viralización del supuesto mensaje ha motivado comparaciones con Columbine y cuestionamientos en torno a la relación del autor del ataque con comunidades digitales de nicho. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información que corrobore la autenticidad de la cuenta ni sobre rastreo digital tras la balacera.

La balacera dejó 13 heridos y una víctima mortal extranjera

La noche del lunes pasado, Julio César Jasso, identificado como un joven de 27 años, subió a la cima de la Pirámide de la Luna, tomó rehenes, disparó contra turistas y mató a una mujer canadiense. El saldo, según la cronología oficial, fue de al menos 13 personas heridas. La balacera reactivó el debate sobre la seguridad en sitios arqueológicos y la presencia de discursos violentos en redes sociales.

Las autoridades continúan sin confirmar el vínculo digital entre los mensajes y el probable tirador. El mensaje en cuestión fue analizado por su contenido, tiempo de publicación y la referencia textual a un “Columbine ACT II” que tendría lugar en Teotihuacán.

Puntos clave

La cuenta @Stas_poznyakov habría publicado un mensaje anunciando el ataque en Teotihuacán , inspirado por Columbine .

El canal de YouTube solo tiene 27 suscriptores y una actividad mínima; no hay confirmación oficial de que pertenezca a Jasso .

El ataque en la Pirámide de la Luna dejó una turista canadiense muerta y al menos 13 personas heridas.