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Estas son las propiedades antienvejecimiento que brinda el consumo de chía

Un hábito sencillo puede ayudar a cuidar tu piel y fortalecer las defensas, según estudios recientes sobre una semilla milenaria

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Una simple preparación transforma este ingrediente en una fuente más poderosa de compuestos que protegen el organismo del desgaste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de semillas de chía gana popularidad como parte de una alimentación enfocada en la salud y el bienestar.

Este ingrediente, originario de Mesoamérica, destaca por su perfil nutricional y por los beneficios que aporta en la prevención del envejecimiento prematuro.

En la actualidad, distintos estudios resaltan las propiedades antioxidantes de la chía, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Integrar chía en la dieta diaria se asocia con la reducción de signos de la edad, la mejora de la salud de la piel y el fortalecimiento de las defensas del organismo.

El consumo de semillas de chía es tendencia entre quienes buscan una alimentación saludable y antienvejecimiento. (Freepik)
El consumo de semillas de chía es tendencia entre quienes buscan una alimentación saludable y antienvejecimiento. (Freepik)

Los beneficios antienvejecimientos

Las semillas de chía destacan por su capacidad antioxidante gracias a su contenido de compuestos bioactivos que protegen las células del daño causado por los radicales libres.

De acuerdo con información de un estudio publicado en PubMed, las siguientes son las principales propiedades antioxidantes que brinda el consumo de chía:

  • Polifenoles: La chía contiene polifenoles como la quercetina, el ácido cafeico, el ácido clorogénico, la miricetina y el kaempferol. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, disminuyendo el daño oxidativo en las células y tejidos del cuerpo.
  • Vitamina E y Vitamina A: Estas vitaminas presentes en la chía actúan como antioxidantes naturales, ayudando a proteger las membranas celulares y el material genético contra el estrés oxidativo.
  • Omega-3 y Omega-6: Los ácidos grasos esenciales que aporta la chía, especialmente el ácido alfa-linolénico (omega-3), también tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, reduciendo la inflamación sistémica y el riesgo de enfermedades crónicas.
  • Fibra: La fibra soluble presente en las semillas de chía contribuye a la eliminación de toxinas y compuestos dañinos, lo que ayuda a reducir la carga oxidativa en el organismo.
  • Efecto protector en enfermedades crónicas: Los antioxidantes de la chía ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, al limitar el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo.
  • Beneficio para la piel: El consumo regular de chía puede contribuir a retrasar el envejecimiento cutáneo, prevenir arrugas y proteger la piel de los daños derivados de la exposición a radicales libres.
  • Apoyo al sistema inmunológico: Los antioxidantes presentes en la chía fortalecen las defensas naturales del organismo, favoreciendo una mejor respuesta inmunológica.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir chía mejora la salud de la piel, retrasa el envejecimiento cutáneo y fortalece el sistema inmunológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor forma de consumir chía para obtener sus propiedades antienvejecimiento

La mejor forma de consumir chía para aprovechar sus propiedades antienvejecimiento es hidratando las semillas antes de ingerirlas.

Al remojarlas en agua, jugo o leche vegetal durante al menos 30 minutos, la chía libera una capa de gel que facilita la digestión y la absorción de sus nutrientes antioxidantes, como los polifenoles, vitaminas y ácidos grasos omega-3.

Puedes agregar la chía hidratada a licuados, yogur, fruta, ensaladas o avena.

También es común preparar “pudín de chía”, mezclando las semillas con leche vegetal y dejando reposar en el refrigerador por varias horas.

Esta presentación favorece la biodisponibilidad de los antioxidantes y es fácil de incorporar en el desayuno o como colación.

Evita consumir grandes cantidades de chía seca, ya que puede absorber líquido en el tracto digestivo y causar molestias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda una ración diaria de una a dos cucharadas (10 a 20 gramos), siempre acompañada de suficiente líquido.

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