¿Cómo aumentar masa muscular? Claves para lograr resultados sin suplementos

Descubre el método respaldado por expertos para transformar tu cuerpo sin recurrir a suplementos. Crédito: Freepik

El aumento de la masa muscular es un proceso fisiológico que puede lograrse de manera efectiva sin recurrir a suplementos comerciales.

Diversas instituciones de salud, como Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), han establecido que una combinación de entrenamiento de fuerza, alimentación clínica basada en alimentos enteros y suficiente descanso permite alcanzar la hipertrofia muscular y obtener beneficios integrales para la salud.

¿Qué se necesita para aumentar la masa muscular sin suplementos?

Los organismos internacionales coinciden en que el entrenamiento de fuerza es el estímulo esencial para lograr el aumento muscular.

Para obtener resultados, es necesario aplicar una sobrecarga progresiva: incrementar el peso, el número de repeticiones o la exigencia de los ejercicios a medida que el cuerpo se adapta.

La evidencia clínica indica que entrenar de dos a tres veces por semana, alternando los grupos musculares y respetando la técnica, favorece la síntesis de nuevas proteínas musculares y minimiza el riesgo de lesiones.

Así, la clave radica en desafiar los músculos de manera continua, mantener una adecuada recuperación y ajustar la intensidad a cada etapa de la vida.

La nutrición clínica complementa el proceso de adaptación muscular. Un superávit calórico moderado, es decir, consumir más energía de la que se gasta en reposo, resulta indispensable para que el cuerpo disponga de los sustratos necesarios para construir nuevo tejido.

Las recomendaciones de la Academia Española de Nutrición y Dietética establecen que el aporte proteico debe situarse entre 1,4 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, priorizando proteínas de alto valor biológico provenientes de huevos, lácteos, carnes magras, pescados o, en el caso de dietas vegetales, combinaciones de legumbres y cereales.

Los organismos internacionales coinciden en que el entrenamiento de fuerza es el estímulo esencial para lograr el aumento muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos fisiológicos y rol del descanso

El crecimiento del tejido muscular ocurre como respuesta a un estrés físico superior al habitual. La tensión mecánica generada por el entrenamiento produce microlesiones en las fibras musculares.

Posteriormente, durante el descanso y el sueño nocturno, el cuerpo repara esas fibras y las engrosa mediante la activación de células satélite y la síntesis de nuevas proteínas.

La Mayo Clinic enfatiza que el descanso adecuado —al menos siete horas de sueño diarias— es imprescindible para que tenga lugar la reparación celular y el desarrollo muscular real.

De acuerdo con el portal de los Institutos Nacionales de Salud, “entrenar todos los días sin permitir la recuperación eleva el riesgo de degradación muscular, lesiones y acumulación de fatiga”.

Por ello, se recomienda alternar los grupos musculares y dejar al menos 48 horas de recuperación antes de volver a trabajar el mismo grupo.

El descanso adecuado —al menos siete horas de sueño diarias— es imprescindible para que tenga lugar la reparación celular y el desarrollo muscular real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parámetros de entrenamiento y distribución de macronutrientes

El entrenamiento de fuerza puede realizarse con pesas libres, máquinas, bandas elásticas o el propio peso corporal.

Para favorecer la hipertrofia, los expertos sugieren trabajar con cargas moderadas a pesadas, en rangos de seis a doce repeticiones por serie, realizando entre 10 y 20 series exigentes por grupo muscular cada semana.

Ejercicios compuestos, como sentadillas, peso muerto, flexiones y dominadas, resultan especialmente eficaces, pues movilizan grandes grupos musculares y generan una respuesta hormonal más robusta.

El plan alimentario debe contemplar una adecuada distribución de macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Los carbohidratos complejos —presentes en arroz integral, avena, legumbres y frutas— proporcionan energía para los entrenamientos y reponen los depósitos de glucógeno muscular.

Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como las del aceite de oliva, aguacate y pescado azul, favorecen la producción hormonal y la absorción de vitaminas liposolubles.

Importancia del músculo en la salud integral

La preservación y el aumento de la masa muscular no solo tienen un propósito estético.

Según la Mayo Clinic, el músculo esquelético mejora la densidad mineral ósea, protege contra la osteoporosis y contribuye a una mejor sensibilidad a la insulina, facilitando el control de la glucosa y previniendo la diabetes tipo 2.

Además, mantener una masa muscular adecuada ayuda a retrasar la sarcopenia —la pérdida de músculo asociada a la edad— y mejora la autonomía funcional en adultos mayores.

Los beneficios también se extienden al bienestar mental: el entrenamiento de fuerza se asocia a una reducción de la ansiedad y la depresión, así como a una mejora de las funciones cognitivas.

El plan alimentario debe contemplar una adecuada distribución de macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para diferentes etapas de la vida

Las estrategias deben adaptarse a cada grupo demográfico. Las mujeres, según aclara UCHealth, no desarrollan músculos excesivos únicamente por entrenar con pesas, debido a sus diferencias hormonales.

Para los niños y adolescentes, se recomienda priorizar la técnica y evitar cargas máximas, mientras que en adultos mayores el énfasis debe estar en la fuerza funcional y la prevención de caídas, siempre bajo supervisión profesional.

Recomendaciones oficiales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Heart Association recomiendan sumar al menos dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza, además de 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana.

El Ministerio de Sanidad de España coincide en la necesidad de interrumpir periodos prolongados de sedentarismo y de incorporar ejercicios de estiramiento y fuerza para mejorar el bienestar integral.

En conclusión, no es necesario el uso de suplementos para alcanzar el aumento de masa muscular.

Un enfoque basado en la evidencia, con entrenamiento de fuerza regular, nutrición clínica proporcionada por alimentos enteros y recuperación adecuada, permite obtener resultados óptimos en todas las edades y protege la salud a largo plazo, como lo afirman organismos internacionales.