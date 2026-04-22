México

¿Por qué recibo llamadas de mi propio número? Así es como pueden robar tus cuentas bancarias

Cada vez más personas comienzan a reportar una actividad inusual correlacionada con un nuevo tipo de fraude

Guardar
Un hombre de tez morena y cabello oscuro, vestido con una camiseta polo a rayas, está sentado en un sofá, mirando un smartphone con el ceño fruncido. En el fondo, un monitor muestra gráficos sobre fraude telefónico
El Caller ID Spoofing es una forma de suplantación que permite a los estafadores modificar el identificador de llamada para engañar a la víctima. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Recibir una llamada que aparenta provenir de tu propio número no es un error del sistema ni una “clonación” tradicional de tu línea.

En plataformas digitales como X y Reddit, cada vez más personas reportan una actividad telefónica inusual, destacando que muchas de esas llamadas quedan registradas con su número propio.

¿Qué es el Caller ID Spoofing?

Se trata de una técnica conocida como Caller ID Spoofing, una forma de suplantación que permite a los estafadores modificar el identificador de llamada para engañar a la víctima.

¿Por qué aparece tu propio número?

Detrás de este fenómeno hay software especializado que altera el número visible en pantalla. Los delincuentes recurren a esta práctica por dos motivos clave:

  • Curiosidad: Una llamada “imposible” eleva la probabilidad de respuesta.
  • Evasión de filtros: Muchos sistemas no bloquean el propio número del usuario, lo que facilita que la llamada llegue sin restricciones.

El objetivo no es acceder a tu SIM de forma directa, sino manipular tu confianza.

Recibir una llamada que aparenta provenir de tu propio número no es un error del sistema. FUENTE VoiSek
Recibir una llamada que aparenta provenir de tu propio número no es un error del sistema. FUENTE VoiSek

¿Qué buscan los estafadores?

El primer paso suele ser confirmar que la línea está activa. Si respondes, validan que hay una persona detrás del número. A partir de ahí, pueden escalar el ataque con técnicas de ingeniería social.

En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias o compañías telefónicas. Alegan fallas técnicas o movimientos sospechosos para solicitar datos sensibles como contraseñas, NIP o códigos de verificación. Con esa información, pueden tomar control de cuentas bancarias o aplicaciones financieras.

El riesgo crece en México

De acuerdo con cifras del Gobierno de México, el fraude telefónico y digital alcanzó niveles críticos en 2025. Más de 13 millones de personas resultaron afectadas hasta mediados de año. El llamado vishing (fraude por voz) registró un aumento global del 442%, con impacto directo en el país.

Además, los casos de extorsión y cobros ilegítimos crecieron 246% hacia finales del año. En zonas como la Ciudad de México, incluso colonias específicas reportaron más de mil incidentes. A esto se suma el uso de inteligencia artificial para imitar voces de familiares o autoridades, lo que eleva el nivel de engaño.

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
Si tu propio número aparece en pantalla, ignora la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si recibes estas llamadas?

  • No contestes: Si tu propio número aparece en pantalla, ignora la llamada.
  • No compartas información: Ningún banco o empresa solicita datos confidenciales por esta vía.
  • Cuelga de inmediato: Evita interactuar, incluso con grabaciones automáticas.
  • No presiones teclas: Algunas llamadas buscan confirmar que el número es “activo”.
  • Reporta el incidente: Notifica a tu operador para generar un registro de la actividad sospechosa.

Una alerta que no debes ignorar

Aunque esta práctica no implica que alguien tenga acceso físico a tu teléfono, sí representa una señal de riesgo. El engaño no está en el dispositivo, sino en la manipulación de la identidad digital.

En un entorno donde el fraude evoluciona con rapidez, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger tu información y tu dinero.

Temas Relacionados

CiberseguridadEstafas telefónicasFraudesSuplantación de identidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cómo aumentar masa muscular? Claves para lograr resultados sin suplementos

¿Buscas aumentar masa muscular de forma natural? Descubre el método respaldado por expertos para transformar tu cuerpo sin recurrir a suplementos

¿Cómo aumentar masa muscular? Claves para lograr resultados sin suplementos

¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

La hija del Potrillo tuvo que someterse a una intervención de emergencia en días recientes

¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

Créditos Fondeso 2026: cómo aplicar para un apoyo de hasta 100 mil pesos

El rediseño de los programas ofrece condiciones flexibles y productos exclusivos que impulsan la autonomía económica y el crecimiento de negocios

Créditos Fondeso 2026: cómo aplicar para un apoyo de hasta 100 mil pesos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? se retira tren de la Línea 2 para revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? se retira tren de la Línea 2 para revisión

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy miércoles 22 de abril

Los depósitos se entregan de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy miércoles 22 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

ENTRETENIMIENTO

¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

¿Cómo sigue Camila Fernández tras sufrir apendicitis? Su hermano Alex da el estado de salud

Black Veil Brides en México: fechas, boletos y recintos de sus conciertos en solitario

Niurka explota contra ‘haters’ que critican a Ángela Aguilar en redes

El supuesto amorío entre Ángela Aguilar y Canelo Álvarez, según Javier Ceriani

Javier Ceriani revela que Maya Nazor sería la quinta amante de Christian Nodal

DEPORTES

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Mundial 2026: enfrentará el desafío del cambio climático por aumento de vuelos y CO2, destaca la UNAM

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para llegar al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos?

José Ramón Fernández sale en defensa de Álvaro Morales tras menospreciar su trabajo: “Buen compañero”

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026