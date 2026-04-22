¿Por qué recibo llamadas de mi propio número? Así es como pueden robar tus cuentas bancarias

El Caller ID Spoofing es una forma de suplantación que permite a los estafadores modificar el identificador de llamada para engañar a la víctima. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Recibir una llamada que aparenta provenir de tu propio número no es un error del sistema ni una “clonación” tradicional de tu línea.

En plataformas digitales como X y Reddit, cada vez más personas reportan una actividad telefónica inusual, destacando que muchas de esas llamadas quedan registradas con su número propio.

¿Qué es el Caller ID Spoofing?

Se trata de una técnica conocida como Caller ID Spoofing, una forma de suplantación que permite a los estafadores modificar el identificador de llamada para engañar a la víctima.

¿Por qué aparece tu propio número?

Detrás de este fenómeno hay software especializado que altera el número visible en pantalla. Los delincuentes recurren a esta práctica por dos motivos clave:

Curiosidad: Una llamada “imposible” eleva la probabilidad de respuesta.

Evasión de filtros: Muchos sistemas no bloquean el propio número del usuario, lo que facilita que la llamada llegue sin restricciones.

El objetivo no es acceder a tu SIM de forma directa, sino manipular tu confianza.

Recibir una llamada que aparenta provenir de tu propio número no es un error del sistema. FUENTE VoiSek

¿Qué buscan los estafadores?

El primer paso suele ser confirmar que la línea está activa. Si respondes, validan que hay una persona detrás del número. A partir de ahí, pueden escalar el ataque con técnicas de ingeniería social.

En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por instituciones bancarias o compañías telefónicas. Alegan fallas técnicas o movimientos sospechosos para solicitar datos sensibles como contraseñas, NIP o códigos de verificación. Con esa información, pueden tomar control de cuentas bancarias o aplicaciones financieras.

El riesgo crece en México

De acuerdo con cifras del Gobierno de México, el fraude telefónico y digital alcanzó niveles críticos en 2025. Más de 13 millones de personas resultaron afectadas hasta mediados de año. El llamado vishing (fraude por voz) registró un aumento global del 442%, con impacto directo en el país.

Además, los casos de extorsión y cobros ilegítimos crecieron 246% hacia finales del año. En zonas como la Ciudad de México, incluso colonias específicas reportaron más de mil incidentes. A esto se suma el uso de inteligencia artificial para imitar voces de familiares o autoridades, lo que eleva el nivel de engaño.

Si tu propio número aparece en pantalla, ignora la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si recibes estas llamadas?

No contestes: Si tu propio número aparece en pantalla, ignora la llamada.

No compartas información: Ningún banco o empresa solicita datos confidenciales por esta vía.

Cuelga de inmediato: Evita interactuar, incluso con grabaciones automáticas.

No presiones teclas: Algunas llamadas buscan confirmar que el número es “activo”.

Reporta el incidente: Notifica a tu operador para generar un registro de la actividad sospechosa.

Una alerta que no debes ignorar

Aunque esta práctica no implica que alguien tenga acceso físico a tu teléfono, sí representa una señal de riesgo. El engaño no está en el dispositivo, sino en la manipulación de la identidad digital.

En un entorno donde el fraude evoluciona con rapidez, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger tu información y tu dinero.