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Luis Carlos Origel reacciona a insultos de Adame a Andrea Legarreta: “No merece mi atención”

El actual novio de la conductora de ‘Hoy’ fue contundente con su postura

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El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público luego de meses de rumores. (Instagram: Andrea Legarreta)
El romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se hizo público luego de meses de rumores. (Instagram: Andrea Legarreta)

Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, reaccionó ante los recientes ataques de Alfredo Adame hacia la conductora y su familia.

En un encuentro con la prensa, Origel optó por la mesura y el respeto, evitando entrar en polémicas y enfocándose en su papel como apoyo fundamental para Legarreta durante los momentos difíciles.

Luis Carlos Origel no responde a ataques de Alfredo Adame

Al ser cuestionado por los reporteros sobre los comentarios de Adame en torno a la maternidad y vida personal de Andrea Legarreta, Luis Carlos Origel fue contundente:

“Sí, de eso no, no tengo nada que opinar al respecto”.

(IG: @andrealegarreta // @programahoy)
(IG: @andrealegarreta // @programahoy)

El coach fitness y conductor señaló que no considera necesario dedicar su atención a esas declaraciones.

“Como les dije, la verdad es que sobre eso sí no tengo nada que opinar al respecto, ¿no? Creo que no, no merece, eh, mi atención”, remarcó ante los medios de comunicación.

Origel agradeció a los reporteros por respetar su postura y reiteró que prefiere no sumarse a la polémica:

“Son situaciones que han pasado y que no tengo nada que opinar al respecto, ¿no? Y les agradezco mucho por, por también respetarlo y, y, y bueno, por todo el apoyo siempre”.

Origel habla de la madurez y de ser pareja de Andrea Legarreta

En la misma charla, Luis Carlos Origel compartió cómo ha sido su experiencia al estar con una figura pública y cómo manejan juntos la atención mediática.

La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)
La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)

“Estar con una persona como Andrea, muy feliz. La verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, expresó.

Sobre el hecho de que Andrea mantiene una relación cordial con su exesposo, Erik Rubín, Origel señaló que la madurez ha sido clave para sobrellevar la situación:

“Más que nada, saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y, y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella”.

Al hablar sobre su presencia en el lanzamiento musical de Mía, la hija de Legarreta, Origel destacó la importancia de acompañar a su pareja:

“Ha sido algo que ha sido un gusto poder estar, ¿no? Y acompañarla”. Subrayó que su prioridad es disfrutar la vida al lado de Andrea y estar presente en cada etapa importante.

(IG: @lcorigel)
(IG: @lcorigel)

Origel también se refirió a las campañas de desinformación en redes:

“La gente siempre puede opinar, ¿no? Lastimosamente, hay veces que esas opiniones pueden ser en un ámbito negativo… sí es desafortunado de repente ver ciertas opiniones de personas que, pues evidentemente no van por el lado positivo”.

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