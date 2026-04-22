México

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Su legado abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión

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Fotografía en blanco y negro de Karina Duprez sentada de espaldas en una silla negra de director de Europacorp, mirando por encima del hombro
Karina Duprez fue una figura clave de las telenovelas en México. (Karina Duprez: Fb)

La televisión mexicana despide a una de sus figuras más representativas. La actriz y directora Karina Duprez murió a los 79 años este miércoles 22 de abril, según confirmaron organismos del medio artístico y periodistas especializados.

Su legado abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

ANDI confirma el fallecimiento

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer la noticia a través de un mensaje oficial: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez”.

En el mismo pronunciamiento, la institución destacó su trayectoria y envió condolencias: “Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva. Se le recuerda por su participación en melodramas como ‘Rosa salvaje’, ‘Mundo de juguete’ y ‘La fuerza del amor’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado informó en redes sociales: “Fallece la primera actriz y directora Karina Duprez, figura clave de las telenovelas mexicanas. Participó en clásicos como ‘Rosa salvaje’ y ‘La usurpadora’. Brilló también como directora en éxitos como ‘Sortilegio’. Con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y TV”.

Gráfico conmemorativo negro y dorado. Retrato circular de Karina Duprez sonriendo, con cabello rubio rojizo. Textos 'Descanse en Paz Karina Duprez' y el logo de ANDi
ANDi informa el fallecimiento de Karina Duprez, actriz y directora de teatro y televisión, con esta imagen conmemorativa. (ANDi: Instagram)

Una carrera entre clásicos de la televisión

Karina Duprez construyó una sólida carrera en la pantalla chica con participaciones en producciones que marcaron época, como Rosa salvaje, La usurpadora, Mundo de juguete y La fuerza del amor.

Además de su trabajo como actriz, destacó en la dirección televisiva, con proyectos como Sortilegio, donde consolidó su presencia detrás de cámaras.

Heredera de una dinastía artística

Duprez formó parte de una de las familias más influyentes del espectáculo en México. Fue hija de Magda Guzmán, reconocida primera actriz que falleció en 2015.

La tradición artística continúa con su hija, Magda Karina, fruto de su relación con Carlos Ancira, así como con su nieto, Chris Pazcal.

Dos mujeres, una con cabello rojizo y camiseta verde, sonríe junto a otra de cabello rubio y blusa negra, sentadas en un sofá claro
Karina Duprez fue hija de Magda Guzmán, reconocida primera actriz que falleció en 2015.. (Karina Duprez: facebook)

Luto en el mundo de las telenovelas

La muerte de Karina Duprez genera reacciones en la industria del entretenimiento, donde colegas y seguidores reconocen su aportación al desarrollo de las telenovelas mexicanas.

Su trayectoria, tanto frente a las cámaras como en la dirección, deja una huella que trasciende generaciones. Con su partida, el medio pierde a una creadora que contribuyó a consolidar uno de los géneros más emblemáticos de la televisión en México.

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